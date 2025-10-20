Ожидается повышение температуры до 15 градусов: прогноз погоды в Украине на 21 октября

Во вторник, 21 октября, в Украине ожидается потепление. Дневная температура будет колебаться в пределах +9…+13°C, а на юге и западе страны воздух прогреется до +10…+15°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, на северо-востоке погода будет оставаться прохладной - днем прогнозируется +7…+9°C.

"В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях — возможны заморозки до 0…–5°C. На остальной территории ночью ожидается +1...+6°C", — уточнила Диденко.

Дожди прогнозируются в восточных регионах, а также Черкасской, Сумской, Полтавской и Днепре с районами. На остальной территории без осадков.

В столице во вторник осадки не прогнозируются. Ночью температура составит +2…+6°C, а днем воздух прогреется до +10°C.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег - на горе Пип Иван зафиксировали -8°C.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

