Очікується помітна зміна погоди: прогноз в Україні на 4 листопада

Україну найближчими днями очікує різка зміна погоди. Уже у вівторок, 4 листопада, в країну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та посилений вітер у низку регіонів.

4 листопада опади прогнозуються на заході та півночі країни. Невеликі дощі також можливі у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території істотних опадів не очікується. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

У західних і північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській температура вдень знизиться до +9...+13 °C. На сході, півдні та в центральних регіонах утримається тепліша погода — +12...+16 °C, місцями на півдні — до +18 °C.

Погода в Києві

У столиці 4 листопада очікується хмарна погода та дощ, денний максимум — близько +10 °C.

