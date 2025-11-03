Ожидается заметное изменение погоды: прогноз на 4 ноября
Украину в ближайшие дни ожидает резкое изменение погоды. Во вторник, 4 ноября, в страну придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и усиленный ветер в ряд регионов.
4 ноября осадки прогнозируются на западе и севере страны. Небольшие дожди возможны также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В западных и северных областях, а также Винницкой и Черкасской температура днем снизится до +9...+13 °C. На востоке, юге и в центральных регионах сохранится более теплая погода — +12...+16°C, местами на юге — до +18°C.
Погода в Киеве
В столице 4 ноября ожидается облачная погода и дождь, дневной максимум около +10 °C.
Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.
