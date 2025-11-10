Чому можуть анулювати статус УБД: пояснення юриста

Українські військові, які брали участь у захисті держави від російської агресії, мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Цей статус гарантує низку соціальних пільг і державних виплат — безкоштовне лікування, знижки на оплату комунальних послуг, переваги при вступі до вишів, а також пільги для членів сім’ї.

Водночас законодавство передбачає ситуації, коли військовослужбовець може втратити цей статус і всі пов’язані з ним права. Про це пише veteran.com.ua.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №203, питання надання, підтвердження чи позбавлення статусу УБД розглядають відомчі комісії, створені при силових структурах — Міністерстві оборони, Національній гвардії, СБУ, Державній прикордонній службі, ДСНС та інших. Якщо під час розгляду виникають суперечності, остаточне рішення ухвалює міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів.

Позбавити військового статусу учасника бойових дій можуть лише у трьох випадках. Перший — коли особа під час виконання службових обов’язків вчиняє умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, і цей факт підтверджений вироком суду, що набрав чинності. Другий — якщо з’ясується, що під час оформлення документів були подані неправдиві або підроблені дані щодо участі у бойових діях, місця служби чи персональної інформації. Третій — добровільна відмова від статусу, коли військовослужбовець особисто подає відповідну заяву.

Підставами для ухвалення рішення можуть бути вирок суду, офіційні документи військової частини або державних органів, які підтверджують факт обману, або власноручна заява про відмову від статусу.

Після надходження відповідних матеріалів комісія має розглянути їх протягом одного місяця. У разі ухвалення рішення про позбавлення статусу військовому надсилають письмове повідомлення із зазначенням причин, правового обґрунтування та порядку оскарження. З моменту набрання чинності рішення посвідчення УБД втрачає силу, а всі пільги та соціальні гарантії припиняють діяти.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Серед основних втрат — знижки на оплату житлово-комунальних послуг, першочергове право на отримання земельної ділянки, пільги при працевлаштуванні, знижки на ліки, безоплатний проїзд і соціальні гарантії для членів родини.

Втім, рішення комісії можна оскаржити у суді. Якщо суд визнає позбавлення статусу безпідставним, посвідчення УБД поновлюється, а пільги повертаються в повному обсязі.

Держава продовжує гарантувати соціальний захист учасникам бойових дій, однак суворо контролює дотримання умов його отримання. Позбавлення статусу можливе лише у випадках, коли доведено факт порушення закону чи подання неправдивих даних, що забезпечує прозорість і справедливість процедури.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!