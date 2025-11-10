Почему могут аннулировать статус УБД: объяснение юриста

Украинские военные, участвовавшие в защите государства от российской агрессии, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Этот статус гарантирует ряд социальных льгот и государственных выплат – бесплатное лечение, скидки на оплату коммунальных услуг, преимущества при поступлении в вузы, а также льготы для членов семьи.

В то же время, законодательство предусматривает ситуации, когда военнослужащий может потерять этот статус и все связанные с ним права. Об этом пишет veteran.com.ua.

Согласно постановлению Кабинета Министров №203, вопрос предоставления, подтверждения или лишения статуса УБД рассматривают ведомственные комиссии, созданные при силовых структурах - Министерстве обороны, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службе, ГСЧС и других. Если при рассмотрении возникают противоречия, окончательное решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Лишить воинский статус участника боевых действий могут только в трех случаях. Первый — когда лицо во время исполнения служебных обязанностей совершает умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, и этот факт подтвержден вступившим в силу приговором суда. Второй — если выяснится, что при оформлении документов были поданы ложные или поддельные данные по участию в боевых действиях, местах службы или персональной информации. Третий – добровольный отказ от статуса, когда военнослужащий лично подает соответствующее заявление.

Основанием для принятия решения могут быть приговор суда, официальные документы воинской части или государственных органов, подтверждающие факт обмана или собственноручное заявление об отказе от статуса.

После поступления соответствующих материалов комиссия должна рассмотреть их в течение месяца. В случае принятия решения о лишении статуса военном присылают письменное уведомление с указанием причин, правового обоснования и порядка обжалования. С момента вступления в силу решения удостоверение УБД теряет силу, а все льготы и социальные гарантии перестают действовать.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Среди основных потерь – скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на получение земельного участка, льготы при трудоустройстве, скидки на лекарства, безвозмездный проезд и социальные гарантии для членов семьи.

Впрочем, решение комиссии можно обжаловать в суде. Если суд признает лишение статуса безосновательным, удостоверение УБД возобновляется, а льготы возвращаются в полном объеме.

Государство продолжает гарантировать социальную защиту участникам боевых действий, однако строго контролирует соблюдение условий его получения. Лишение статуса возможно только в случаях, когда доказан факт нарушения закона или представления ложных данных, что обеспечивает прозрачность и справедливость процедуры.

Напомним, мы уже писали, сколько квадратных метров может получить военнослужащий бесплатно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !