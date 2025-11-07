Чи допомагає зекономити використання лічильника 'день-ніч' та яка його вартість

З червня 2024 року українці сплачують за електроенергію за новим тарифом — 4,32 грн за кВт·год, що змусило багатьох замислитися над економією. Один зі способів зменшити витрати — встановити двозонний лічильник, який фіксує споживання електроенергії окремо вдень і вночі.

Завдяки цьому пристрою нічний тариф (з 23:00 до 7:00) становить лише 2,16 грн за кВт·год, тобто удвічі менше за денний. Про це пише 24 tv.ua.

Принцип роботи простий:

з 7:00 до 23:00 електроенергія оплачується за стандартним тарифом;

з 23:00 до 7:00 — зі знижкою 50%.

Таким чином, перенісши частину споживання на нічний період, родина може суттєво зменшити суму у платіжці.

Як встановити двозонний лічильник

Подати заявку можна через онлайн-кабінет енергопостачальника (наприклад, YASNO для Києва), сервіси обленерго у Viber, Telegram або через "Дію". Після підписання договору фахівці приїжджають, демонтують старий прилад, встановлюють новий і програмують його під режим "день-ніч". Вартість послуги — від 3199 грн, до якої входить сам лічильник, монтаж і налаштування. Подальше обслуговування, планові перевірки чи заміна несправного пристрою здійснюються коштом енергокомпанії.

Споживач також може самостійно придбати сертифікований лічильник, що пройшов державну повірку. У такому разі потрібно подати заяву на передачу приладу на баланс енергопостачальника. Ціна лічильника коливається від 1300 до 2800 грн залежно від моделі.

Передавати показники можна онлайн — через особистий кабінет, мобільний додаток, месенджери або телефоном. У лічильниках денний і нічний облік відображається окремо (наприклад, Т1 — день, Т2 — ніч), тож достатньо записати обидва значення та внести їх у систему.

Cкільки можна зекономити

Ефективність двозонного лічильника залежить від того, наскільки споживач готовий змінити графік використання техніки. Найбільше електроенергії споживають пральна машина, бойлер, обігрівачі та мультиварки, тому варто програмувати їх на роботу після 23:00.

Читайте також: Хто може втратити право на субсидію на опалювальний сезон: подробиці

Наприклад, якщо домогосподарство використовує близько 400 кВт·год на місяць, а частину споживання перенести на нічний період, економія може сягати 20–60%. У грошовому вимірі це зменшує суму у платіжці з 1728 грн до 700–1100 грн.

Втім, фахівці наголошують: двозонний тариф ефективний лише за умови стабільної подачі електроенергії вночі. У зв’язку з відключеннями, які тривають у більшості регіонів, використання такого лічильника може бути менш вигідним у періоди тривалих обмежень.

Попри це, перехід на двозонний облік залишається одним із найдієвіших способів скоротити витрати на електроенергію, особливо для родин, які можуть гнучко керувати своїм енергоспоживанням.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!