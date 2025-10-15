Хто може втратити право на субсидію на опалювальний сезон: подробиці

Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про початок перерахунку житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років, який розпочнеться вже у жовтні. Більшість отримувачів допомоги отримають субсидії автоматично, однак частині громадян доведеться подати нові заяви.

Водночас деякі українці ризикують втратити право на виплати через зміни у життєвих обставинах або порушення правил програми. Про це пише Новини.LIVE.

Як повідомляє ПФУ, автоматичний перерахунок охопить усі домогосподарства, які раніше вже отримували субсидію, а також ті, у кого влітку її розмір був нульовим. Перерахунок здійснюватиметься лише за умови, що у складі сім’ї чи майновому стані не відбулося змін, які могли б вплинути на право на державну підтримку.

Сума субсидії розраховуватиметься відповідно до офіційного опалювального періоду — з 16 жовтня по 15 квітня, згідно з урядовою постановою №848.

Разом із тим, певні категорії громадян мають звернутися до Пенсійного фонду повторно. Це стосується тих, хто оформлює субсидію вперше, змінив місце проживання або склад сім’ї, має заборгованість за комунальні послуги чи уклав договір про реструктуризацію боргу, а також у випадках, коли змінилися постачальники послуг або триває судовий спір щодо боргів.

У ПФУ наголошують: якщо подати заяву з усіма необхідними документами до 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону. Якщо ж звернення відбудеться пізніше — виплати розпочнуться з місяця подання документів. Тож, аби уникнути затримок, громадянам радять подбати про оформлення допомоги до грудня.

Водночас у фонді попереджають, що порушення правил програми може призвести до скорочення або повного припинення виплат. Серед основних причин — неповідомлення про зміну складу родини, збільшення доходів, наявність неурегульованих боргів за комунальні послуги чи подання неправдивих даних у декларації.

Щоб уникнути проблем із нарахуванням, у ПФУ радять українцям уважно перевірити власні дані та своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на розмір чи право на субсидію.

