Кто может потерять право на субсидию на отопительный сезон: подробности

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил о начале пересчета жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов, который начнется уже в октябре. Большинство получателей помощи получат субсидии автоматически, однако части граждан придется подать новые заявления.

В то же время, некоторые украинцы рискуют потерять право на выплаты из-за изменений в жизненных обстоятельствах или нарушения правил программы. Об этом пишет Новости.LIVE.

Как сообщает ПФУ, автоматический перерасчет охватит все домохозяйства, ранее уже получавшие субсидию, а также те, у кого летом ее размер был нулевым. Перерасчет будет производиться только при условии, что в составе семьи или имущественном состоянии не произошло изменений, которые могли бы повлиять на право на государственную поддержку.

Сумма субсидии будет рассчитываться в соответствии с официальным отопительным периодом — с 16 октября по 15 апреля, согласно правительственному постановлению №848.

Вместе с тем, некоторые категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд повторно. Это касается тех, кто оформляет субсидию впервые, изменил место жительства или состав семьи, имеет задолженность за коммунальные услуги или заключил договор о реструктуризации долга, а также в случаях, когда сменились поставщики услуг или длится судебный спор по долгам.

В ПФУ отмечают, что если подать заявление со всеми необходимыми документами до 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона. Если же обращение состоится позже, выплаты начнутся с месяца подачи документов. Чтобы избежать задержек, гражданам советуют позаботиться об оформлении помощи до декабря.

В то же время в фонде предупреждают, что нарушение правил программы может привести к сокращению или полному прекращению выплат. Среди основных причин — несообщение об изменении состава семьи, увеличении доходов, наличии неурегулированных долгов за коммунальные услуги или предоставлении ложных данных в декларации.

Чтобы избежать проблем с начислением, в ПФУ советуют украинцам внимательно проверить свои данные и своевременно сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на размер или право на субсидию.

