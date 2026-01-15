Уряд призначив виплати дітям ВПО: скільки отримають та коли

В Україні готуються масштабні зміни у системі соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Влада планує розширити програму допомоги, зокрема збільшити виплати на дітей та переглянути граничний рівень доходів для дорослих переселенців.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Під час роботи Ради коаліції та міжфракційного об’єднання народних депутатів досягнуто домовленості про запровадження нової щомісячної виплати для дітей з родин ВПО. Її розмір становитиме 3000 гривень на кожну дитину, а старт програми заплановано на 1 лютого 2026 року.

Наразі рішення проходить етап юридичного оформлення — його готують до затвердження у формі постанови Кабінету Міністрів. Народні депутати запевняють, що контролюватимуть процес до фактичного початку нарахування коштів родинам.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Окрім нової підтримки для дітей, уряд працює над оновленням фінансових критеріїв для інших категорій ВПО. Зокрема, планується підвищити допустимий рівень сукупного доходу до 10 380 гривень. Це дасть змогу зберегти право на державну допомогу значно більшій кількості переселенців з урахуванням їхньої вразливості.

Заплановані нововведення мають на меті посилити фінансову стійкість сімей, які через війну були змушені покинути свої домівки. Очікується, що після офіційного ухвалення постанови Кабміну нові правила стануть основою оновленої системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у 2026 році.

Нагадаємо, ми вже писали, який громадський транспорт буде платним для пенсіонерів у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!