Правительство назначило выплаты детям ВПЛ: сколько получат и когда

В Украине готовятся масштабные изменения в системе социальной поддержки внутриперемещенных лиц. Власти планируют расширить программу помощи, в частности, увеличить выплаты на детей и пересмотреть предельный уровень доходов для взрослых переселенцев.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Во время работы Совета коалиции и межфракционного объединения народных депутатов достигнута договоренность о введении новой ежемесячной выплаты для детей из семей ВПЛ. Ее размер будет составлять 3000 гривен на каждого ребенка, а старт программы запланирован на 1 февраля 2026 года.

Решение проходит этап юридического оформления — его готовят к утверждению в форме постановления Кабинета Министров. Народные депутаты уверяют, что будут контролировать процесс до фактического начала начисления средств семьям.

Кроме новой поддержки для детей правительство работает над обновлением финансовых критериев для других категорий ВПЛ. В частности, планируется повысить допустимый уровень совокупного дохода до 10380 гривен. Это позволит сохранить право на государственную помощь значительно большему числу переселенцев с учетом их уязвимости.

Запланированные нововведения преследуют цель усилить финансовую устойчивость семей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Ожидается, что после официального принятия постановления Кабмина, новые правила станут основой обновленной системы социальной защиты внутренне перемещенных лиц в 2026 году.

