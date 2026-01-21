Російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє людей загинули, пошкоджені житлові будинки та авто (фото)

У ніч на 21 січня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. В результаті цього загинули двоє мирних жителів, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі. За його словами, по Синельниківському району противник вдарив безпілотником. Під обстріл потрапили Васильківська та Роздорська громади. Внаслідок атаки загинули 77-річний чоловік і 72-річна жінка.

Крім того, поранення отримала 53-річна жінка. Її доправили до лікарні, стан постраждалої медики оцінюють як середньої тяжкості.

У районі влучань спалахнули пожежі, також зафіксовано пошкодження трьох приватних житлових будинків.

Окремо повідомляється, що тієї ж ночі російські окупанти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки зазнали руйнувань дев’ять приватних та п’ять багатоквартирних будинків, адміністративна будівля й автомобілі.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

