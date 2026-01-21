Российские дроны атаковали Днепропетровщину: два человека погибли, повреждены жилые дома и авто (фото)

В ночь на 21 января российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В результате этого погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. По его словам, по Синельниковскому району противник ударил беспилотником. Под обстрелы попали Васильковская и Роздорская общины. В результате атаки погибли 77-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Кроме того, ранение получила 53-летняя женщина. Ее доставили в больницу, состояние пострадавшей медики оценивают как средней тяжести.

В районе попаданий вспыхнули пожары, также зафиксированы повреждения трех частных жилых домов.

Отдельно сообщается, что в ту же ночь российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки потерпели разрушения девять частных и пять многоквартирных домов, административное здание и автомобили.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

