Російські дрони атакували Львів: є влучання у дитячий майданчик в центрі міста (фото, відео)

Уранці 15 січня російський ударний безпілотник упав у центральній частині Львова, влучивши у дитячий майданчик. Про інцидент повідомили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.

За словами очільника ОВА, спочатку надійшла інформація про влучання ворожого дрона в центрі міста, після чого на місце події оперативно виїхали всі екстрені та профільні служби. Згодом він уточнив, що безпілотник впав на дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Андрій Садовий оприлюднив відео з місця події, на якому видно момент падіння повітряної цілі поблизу пам’ятника Степану Бандері. Міський голова зазначив, що вибухова хвиля незначно зачепила тракториста, який прибирав сніг поруч, однак його стан задовільний і медичної допомоги він не потребував.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Також унаслідок інциденту було пошкоджено вікна в одному з корпусів Львівської політехніки та у прилеглих житлових будинках. Через наслідки атаки в місті тимчасово перекрили рух транспорту на вулицях Митрополита Андрея та Шептицьких. Приватний і громадський транспорт на цих ділянках наразі не курсує, а тролейбусні маршрути №27, №32 і №38 тимчасово зупинені.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!