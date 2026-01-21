Російське ППО влучила у багатоповерхівку у Краснодарі в рф, є поранені (фото, відео)

У соціальних мережах з’явилася інформація про інцидент у селищі Афіпський Краснодарського краю, де російська ракета протиповітряної оборони влучила в житловий багатоповерховий будинок. За даними ASTRA, саме ракета російської системи ППО стала причиною влучання в житлову забудову.

Такого висновку журналісти дійшли після аналізу відеоматеріалів і свідчень очевидців з місця події. Про це повідомляють видання ASTRA, Exilenova+, а також голова Республіки Адигея Мурат Кумпілов.

Водночас місцева влада заявила, що пошкодження нібито стали наслідком атаки українських безпілотників. Коментуючи ситуацію, Мурат Кумпілов повідомив, що внаслідок події у Тахтамукайському районі постраждали восьмеро людей, серед них — одна дитина. Сімох постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Окрім цього, російські ЗМІ заявили, що на територію Афіпського нафтопереробного заводу нібито впали уламки дрона, що призвело до займання на об’єкті.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

