Российское ПВО попало в многоэтажку в Краснодаре в России, есть раненые (фото, видео)

В социальных сетях появилась информация об инциденте в поселке Афипский Краснодарского края, где российская ракета противовоздушной обороны попала в жилой многоэтажный дом. По данным ASTRA, именно ракета российской системы ПВО стала причиной попадания в жилую застройку.

К такому выводу журналисты пришли после анализа видеоматериалов и показаний очевидцев с места происшествия. Об этом сообщают издания ASTRA, Exilenova +, а также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В то же время местные власти заявили, что повреждения якобы стали следствием атаки украинских беспилотников. Комментируя ситуацию, Мурат Кумпилов сообщил, что в результате происшествия в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Семь пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Кроме того, российские СМИ заявили, что на территорию Афипского нефтеперерабатывающего завода якобы упали обломки дрона, что привело к возгоранию на объекте.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

