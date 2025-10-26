Службове житло для військових: як приватизувати

Службове житло — це квартири або будинки, які належать державі та призначені для тимчасового проживання військовослужбовців під час служби. Такі помешкання не передаються у приватну власність і мають особливий правовий статус, що робить їх непідвладними звичайним правилам приватизації.

Юристка Наталія Лисенко наголошує, що закон забороняє оформлення права власності на службове житло без попереднього зняття цього статусу. Держава зберігає такі квартири у своєму фонді, щоб забезпечити житлом нових військових, яким потрібне тимчасове проживання.

Чи можна приватизувати службове житло під час воєнного стану

Після введення воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію державного житла. Деякі процедури тимчасово призупинені, проте якщо квартира вже втратила статус службової, її можна приватизувати.

"Ключовим є саме зняття статусу "службового". Без цього приватизація неможлива. Кожен випадок розглядається індивідуально, з урахуванням документів та обставин служби", — пояснює Лисенко.

Як зняти статус службового житла

Процес переведення квартири до загального фонду включає такі кроки:

Подання заяви до житлової комісії військової частини; Отримання рішення про виключення житла зі службового фонду; Оформлення переведення квартири до загального фонду.

Тривалість процедури може становити від кількох місяців до року, залежно від конкретної ситуації. Важливо правильно підготувати документи та дотримуватися встановлених процедур.

Хто має право на приватизацію після зняття статусу

Після переведення квартири до загального фонду право на приватизацію мають:

сам військовослужбовець, на якого видано ордер;

члени родини, які офіційно проживають разом;

родина загиблого військового, якщо житло було закріплене за ним.

На практиці часто виникають спірні ситуації, коли кілька членів сім’ї претендують на участь у приватизації. Тому важливо заздалегідь визначити, хто включений до складу сім’ї у документах.

Необхідні документи для приватизації

Щоб приватизувати квартиру, зазвичай потрібні:

заява на приватизацію;

копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім’ї;

ордер або договір найму житла;

довідка про склад сім’ї;

рішення про виключення житла зі службового фонду.

Місцеві органи можуть вимагати додаткові документи, тому перед поданням слід уточнити повний перелік. Відсутність хоча б одного документа може стати причиною відмови.

Основні труднощі під час приватизації

Військовослужбовці часто стикаються з бюрократичними затримками, відмовою у знятті статусу, складнощами з отриманням довідок та невизначеністю правових позицій під час воєнного стану.

Ще одна поширена проблема — тривалість розгляду заяв, що може тягнутися роками. У таких випадках рекомендується звертатися до юриста, який спеціалізується на військових або житлових питаннях, щоб допомогти правильно оформити документи та, при необхідності, відстояти права у суді.

