Трамп схвалив 'мирний план' для врегулювання війни рф проти України - CNN

Президент США Дональд Трамп схвалив проєкт 28-пунктного "мирного плану" між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів таємно готували високопосадовці його адміністрації. Під час роботи вони консультувалися як із російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, так і з українськими представниками.

Як повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, до розробки документа були залучені спецпосланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер. Про це пише NBC News.

Чиновник пояснив, що план має забезпечити гарантії безпеки для обох сторін і містить елементи, які, на переконання авторів, є важливими для України та необхідні для встановлення тривалого миру. Водночас він не розкрив конкретних положень документа й зазначив, що план ще потребує додаткових переговорів із ключовими учасниками процесу.

NBC News також пише, що троє американських посадовців підтвердили: рамковий варіант угоди ще не представили українській стороні, а остаточні терміни її узгодження збігаються з візитом делегації Пентагона до України. Один із чиновників описав цю поїздку як частину ініціативи Білого дому, спрямованої на відновлення мирних переговорів.

У матеріалі зазначається, що зусилля Вашингтона щодо поновлення діалогу активізуються, хоча Кремль не демонструє готовності змінювати свої вимоги для завершення війни й публічно применшує значення інформації про роботу США над 28-пунктним планом.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує зустрічатися з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом після його візиту до Києва, зазначивши, що від часу переговорів на Алясці у серпні ситуація принципово не змінилася. У Пентагоні підтвердили, що Дрісколлу повідомили про існування плану, але наголосили, що це не є ключовою темою його переговорів у Києві.

За інформацією джерела, наближеного до українського уряду, а також європейського посадовця, Україна не брала участі у підготовці документа. Києву окреслили лише загальні принципи плану, не надавши повного тексту й не запросивши надати зауваження чи пропозиції.

У Білому домі заявили, що Трамп наполягає на необхідності припинити війну та "використати шанс завершити це безглузде кровопролиття, якщо всі сторони проявлять гнучкість".

