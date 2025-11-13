Український музей у Нью-Йорку представив авангардне свято ''Чорний квадрат''(фото)

Український музей у Нью-Йорку представив "Чорний квадрат" — авангардну подію, натхненну творчістю Казимира Малевича. Це свято сучасного мистецтва поєднало меценатів, колекціонерів та культурних діячів на вечорі, де мистецтво, інновації та благодійність злилися в єдину емоційну подію.

Український музей у Нью-Йорку представив «Чорний квадрат». Джерело: Український музей у Нью-Йорку

Гості мали змогу побачити Музей у новому світлі — через інтерактивні арт-зони, авторські гастрономічні інтерпретації та перформанси, які перетворили простір на живий діалог між митцем і глядачем.

Спеціальним гостем заходу став Р.К. Бейкер — художник і редактор культурного розділу The Village Voice. У своїй промові він розповів про вплив "Чорного квадрата" Малевича на розвиток сучасного мистецтва, простеживши еволюцію його ідей — від супрематизму до сьогоднішніх пошуків чистоти форми та змісту.

Директор музею Петро Дорошенко наголосив, що фестиваль є не лише даниною мистецтву, а й глибоким усвідомленням української культурної спадщини. За його словами, "Чорний квадрат" символізує народження нового мислення, а завдання музею — підтримувати українських митців, які творять майбутнє світового мистецтва.

Подію доповнив модний показ бренду BEVZA, який презентував колекцію Весна–Літо 2026 під назвою "Важливість бути недосконалим". Лінія, натхненна філософією Малевича, підкреслює пріоритет емоцій, форми та духовної глибини над зовнішньою досконалістю — теми, близькі до естетики бренду.

Кульмінацією вечора став благодійний аукціон, де були представлені спеціально створені роботи, натхненні ідеєю "Чорного квадрата". Серед учасників — Пітер Гейлі, Майя Хаюк, Міша Тютюнник і Synchrodogs, які переосмислили авангард Малевича у сучасному контексті.

Усі зібрані кошти спрямують на реставрацію історичної будівлі музею, що є його домівкою з 2005 року, а також на підтримку освітніх програм KOLO та SHKOLA, покликаних виховувати нове покоління українських митців і культурних лідерів.

Подія "Чорний квадрат" започаткувала нову традицію Українського музею — щорічне свято мистецтва, культурної спадщини та єдності. У часи цифрового шуму цей вечір став нагадуванням про справжню силу мистецтва — єднати, надихати та пробуджувати глибокі смисли.