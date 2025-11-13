Украинский музей в Нью-Йорке представил авангардный праздник ''Черный квадрат'' (фото)

Украинский музей в Нью-Йорке представил "Черный квадрат" — авангардное событие, вдохновленное творчеством Казимира Малевича. Этот праздник современного искусства объединил меценатов, коллекционеров и культурных деятелей на вечере, где искусство, инновации и благотворительность слились в единое эмоциональное событие.

Украинский музей в Нью-Йорке представил ''Черный квадрат''. Источник: Украинский музей в Нью-Йорке

Гости смогли увидеть Музей в новом свете — через интерактивные арт-зоны, авторские гастрономические интерпретации и перформансы, которые превратили пространство в живой диалог между художником и зрителем.

Особым гостем мероприятия стал Р.К. Бейкер – художник и редактор культурного раздела The Village Voice. В своей речи он рассказал о влиянии "Черного квадрата" Малевича на развитие современного искусства, проследив эволюцию его идей от супрематизма до сегодняшних поисков чистоты формы и содержания.

Директор музея Петр Дорошенко подчеркнул, что фестиваль является не только данью искусству, но и глубоким осознанием украинского культурного наследия. По его словам, "Черный квадрат" символизирует рождение нового мышления, а задача музея — поддерживать украинских художников, творящих будущее мирового искусства.

Событие дополнил модный показ бренда BEVZA, который представил коллекцию Весна-Лето 2026 под названием "Важность быть несовершенным". Линия, вдохновленная философией Малевича, подчеркивает приоритет эмоций, формы и глубины над внешним совершенством — темы, близкие к эстетике бренда.

Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион, где были представлены специально созданные работы, вдохновленные идеей Черного квадрата. Среди участников - Питер Гейли, Майя Хаюк, Миша Тютюнник и Synchrodogs, которые переосмыслили авангард Малевича в современном контексте.

Все собранные средства будут направлены на реставрацию исторического здания музея, которое является его домом с 2005 года, а также на поддержку образовательных программ KOLO и SHKOLA, призванных воспитывать новое поколение украинских художников и культурных лидеров.

Событие "Черный квадрат" положило начало новой традиции Украинского музея — ежегодный праздник искусства, культурного наследия и единства. Во времена цифрового шума этот вечер стал напоминанием о настоящей силе искусства – объединять, вдохновлять и пробуждать глубокие смыслы.