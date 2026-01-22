В Україні масово ламаються дизельні автомобілі: у чому причина та як уникнути проблеми

Сильні морози серйозно б’ють по дизельних автомобілях і часто стають причиною дорогих поломок. Фахівці підтверджують: проблема має масовий характер і цієї зими особливо загострилася.

Основна причина — запарафінювання дизельного пального. У його складі міститься парафін, який за низьких температур кристалізується та перетворюється на воскоподібні частинки. Вони забивають паливні фільтри й магістралі, що призводить до втрати потужності, складного запуску двигуна або його повної зупинки. Про це пише "Телеграф".

Після простою на морозі багато автомобілів просто не заводяться: парафін блокує фільтр, і подача пального припиняється. У таких випадках водіям доводиться звертатися на СТО та міняти паливний фільтр. Навіть у найкращому сценарії це коштує близько півтори тисячі гривень, а за серйозніших пошкоджень ремонт може обійтися у десятки тисяч.

За даними журналістів, автосервіси нині переповнені дизельними авто. Автомеханік Євген Матвійчук зазначає, що проблема із запарафінюванням пального зараз надзвичайно поширена, і навіть заправки преміумкласу не завжди гарантують захист від неякісного або невідповідного сезону дизеля.

У разі замерзання пального автомобіль спершу потрібно відігріти, а потім обов’язково їхати на СТО для заміни паливного фільтра. За словами фахівця, зазвичай частину солярки зливають, додають антигель, інколи — гас або навіть бензин, хоча це вважається крайнім і небажаним методом. Після цього авто дозаправляють, щоб суміш рівномірно перемішалася.

Скільки коштує усунення проблеми Через сильні морози черги з дизельних автомобілів на станціях техобслуговування стали звичним явищем. Щоб відігріти машину, її залишають у теплому боксі на ніч — це коштує приблизно 500 гривень. Заміна паливного фільтра обійдеться щонайменше у 1500 гривень.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

І це мінімальні витрати. Якщо ж постраждали форсунки, паливний насос високого тиску або інші елементи паливної системи, сума ремонту може зрости до десятків тисяч гривень.

Як розпізнати проблеми з пальним Євген Матвійчук називає кілька характерних ознак замерзання дизеля. Якщо двигун погано набирає оберти, різко зникає тяга, а машина нестабільно працює на холостому ходу, це майже напевно свідчить про підмерзання паливної системи. Найчастіше запарафінюється фільтр, з’являється підсмоктування повітря або перемерзають паливні магістралі.

У такій ситуації радять якомога швидше знайти тепле місце, додати антигель і не глушити двигун. За можливості краще залишити авто працювати на холостих обертах, адже тепле пальне, що повертається від паливного насоса високого тиску, частково прогріває систему та бак.

Якщо ж проблема вже виникла, без теплого боксу або СТО не обійтися: автомобіль потрібно відігріти, замінити паливний фільтр і надалі використовувати спеціальні присадки перед кожною заправкою.

Літній дизель замість зимового Паливний експерт Леонід Косянчук також підтверджує наявність проблеми. Він пояснює, що зимове дизельне пальне коштує дорожче, адже в нього додають антигелеві присадки, які перешкоджають замерзанню та утворенню парафіну. Відповідальні компанії дотримуються цих стандартів, але не можна виключати, що на деяких АЗС продають літній дизель навіть узимку.

Літнє пальне розраховане на температури до мінус 10–15 градусів. Якщо ж автомобіль стоїть на вулиці за сильніших морозів, проблеми стають майже неминучими. За словами експерта, реального контролю за тим, чи справді на заправці продається зимовий дизель, фактично немає — часто все обмежується лише написом на колонці.

Щоб уникнути поломок і дорогих ремонтів, Косянчук радить водіям самостійно купувати антигелеві присадки та додавати їх під час заправки. За його словами, навіть якщо дизель уже містить заводські присадки, додаткова доза не зашкодить автомобілю — перевищити безпечну концентрацію практично неможливо.

Як визначити, чи дизель зимовий Експерт зазначає, що в паспорті якості зимового дизеля зазвичай вказується гранична температура фільтрованості близько мінус 22 градусів. Існує також арктичне пальне, яке витримує морози до мінус 35 градусів, але чи продається воно в Україні — питання відкрите.

Тож власникам дизельних авто залишається або регулярно використовувати присадки самостійно, або бути готовими до чергових витрат на СТО щоразу, коли температура повітря різко знижується.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найпопулярніших автомобілів серед українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!