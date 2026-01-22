В Украине массово ломаются дизельные автомобили: в чем причина и как избежать проблемы

Сильные морозы серьезно отражаются на дизельных автомобилях и часто становятся причиной дорогостоящих поломок. Специалисты подтверждают: проблема носит массовый характер и этой зимой особенно обострилась.

Основная причина – запарафинирование дизельного топлива. В его составе содержится парафин, который при низких температурах кристаллизуется и превращается в восковидные частицы. Они забивают топливные фильтры и магистрали, что приводит к потере мощности, сложному запуску двигателя или его полной остановке. Об этом пишет "Телеграф".

После простоя на морозе многие автомобили просто не заводятся: парафин блокирует фильтр, и подача горючего прекращается. В таких случаях водителям приходится обращаться на СТО и менять топливный фильтр. Даже в лучшем сценарии это стоит около полутора тысяч гривен, а при более серьезных повреждениях ремонт может обойтись в десятки тысяч.

По данным журналистов, автосервисы переполнены дизельными авто. Автомеханик Евгений Матвийчук отмечает, что проблема с парафинированием горючего сейчас очень распространена, и даже заправки премиумкласса не всегда гарантируют защиту от некачественного или несоответствующего сезона дизеля.

При замерзании топлива автомобиль сначала нужно отогреть, а затем обязательно ехать на СТО для замены топливного фильтра. По словам специалиста, обычно часть солярки сливают, добавляют антигель, иногда керосин или даже бензин, хотя это считается крайним и нежелательным методом. После этого авто дозаправляют, чтобы смесь постепенно перемешалась.

Сколько стоит устранение проблемы Из-за сильных морозов очереди из дизельных автомобилей на станциях техобслуживания стали привычным явлением. Чтобы отогреть машину, ее оставляют в теплом боксе на ночь — стоит около 500 гривен. Замена топливного фильтра обойдется не менее 1500 гривен.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

И это малые издержки. Если пострадали форсунки, топливный насос высокого давления или другие элементы топливной системы, сумма ремонта может возрасти до десятков тысяч гривен.

Как распознать проблемы с горючим Евгений Матвийчук называет несколько характерных признаков замерзания дизеля. Если двигатель плохо набирает обороты, резко исчезает тяга, а машина нестабильно работает на холостом ходу, это почти наверняка свидетельствует о подмерзании топливной системы. Чаще запарафинируется фильтр, появляется подсос воздуха или перемерзают топливные магистрали.

В такой ситуации советуют поскорее найти теплое место, добавить антигель и не глушить двигатель. По возможности лучше оставить авто работать на холостых оборотах, ведь теплое топливо, возвращаемое от топливного насоса высокого давления, частично прогревает систему и бак.

Если проблема уже возникла, без теплого бокса или СТО не обойтись: автомобиль нужно отогреть, заменить топливный фильтр и в дальнейшем использовать специальные присадки перед каждой заправкой.

Летний дизель вместо зимнего Топливный эксперт Леонид Косянчук также подтверждает наличие проблемы. Он объясняет, что зимнее дизельное топливо стоит дороже, ведь в него добавляют антигелевые присадки, препятствующие замерзанию и образованию парафина. Ответственные компании соблюдают эти стандарты, но нельзя исключать, что на некоторых АЗС продают летний дизель даже зимой.

Летнее горючее рассчитано на температуры до минус 10–15 градусов. Если же автомобиль стоит на улице из-за сильных морозов, проблемы становятся почти неизбежными. По словам эксперта, реального контроля за тем, действительно ли на заправке продается зимний дизель, фактически нет — часто все ограничивается надписью на колонке.

Чтобы избежать поломок и дорогостоящих ремонтов, Косянчук советует водителям самостоятельно покупать антигелевые присадки и добавлять их во время заправки. По его словам, даже если дизель уже содержит заводские присадки, дополнительная доза не повредит автомобилю – превысить безопасную концентрацию практически невозможно.

Как определить, зимний ли дизель Эксперт отмечает, что в паспорте качества зимнего дизеля обычно указывается предельная температура фильтрованности около минус 22 градусов. Существует также арктическое горючее, выдерживающее морозы до минус 35 градусов, но продается ли оно в Украине — вопрос открыт.

Так что владельцам дизельных авто остается либо регулярно использовать присадки самостоятельно, либо быть готовыми к очередным затратам на СТО всякий раз, когда температура воздуха резко снижается.

Напомним, мы уже писали о топе самых популярных автомобилей среди украинцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !