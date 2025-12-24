В Україні росте вартість на популярні овочі: яка ціна

Впродовж останнього тижня гуртовий ринок овочів в Україні загалом зберіг цінову стабільність, однак окремі позиції все ж продемонстрували відчутне зростання вартості. Найпомітніше подорожчали огірки, а також, хоча й менш різко, солодкий перець.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, огірки стали головним ціновим "лідером" тижня. Якщо ще нещодавно їх продавали по 90–120 гривень за кілограм, то нині ціни піднялися до 130–150 гривень. Водночас ситуація з помідорами залишається без змін — вони, як і раніше, коштують у межах 70–100 грн за кілограм.

Солодкий перець за тиждень додав у ціні близько 10 гривень. Зараз його гуртова вартість коливається в діапазоні 100–120 грн/кг, тоді як раніше продавці пропонували його по 90–110 грн/кг.

Незначні коливання зафіксовано і на ринку буряка: ціновий коридор трохи розширився — з 8–9 до 8–10 гривень за кілограм. Решта овочів із так званого борщового набору зберегли попередні ціни. Зокрема, картопля й надалі продається по 9–12 грн/кг.

Без змін залишилася і вартість усіх видів капусти. Білокачанну реалізують у межах 6–10 грн/кг, цвітну — по 25–35 грн/кг, а броколі — по 70–90 грн/кг.

Спокійною протягом тижня була й ситуація на фруктовому ринку. Єдиним винятком стали мандарини, які напередодні свят поступово дорожчають через зростання попиту. Верхня межа цін на них піднялася з 95 до 100 гривень за кілограм, тоді як мінімальна вартість залишилася на рівні 65 грн/кг.

Водночас у загальному огляді цін на продукти аналітики звертають увагу на інші тенденції. Так, за рік в Україні помітно подорожчало сало — його середня ціна зросла на 16% і нині становить близько 272 гривень за кілограм. Для порівняння, наприкінці 2024 року воно коштувало 234 грн/кг, хоча у 2023-му було ще дорожчим — близько 252 грн/кг.

На цьому тлі овочі в річному вимірі, навпаки, значно подешевшали завдяки вдалому врожаю. Це позитивно вплинуло і на вартість традиційних різдвяних страв. Зокрема, приготування вареників з капустою стало дешевшим майже наполовину, картопля з часником подешевшала на 40%, а вінегрет і пісний борщ — приблизно на 18%.

