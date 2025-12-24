В Украине растет стоимость популярных овощей: какая цена

В течение последней недели оптовый рынок овощей в Украине в целом сохранил ценовую стабильность, однако отдельные позиции все же продемонстрировали ощутимый рост стоимости. Наиболее заметно подорожали огурцы, а также, хотя и менее резко, сладкий перец.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, огурцы стали главным ценовым лидером недели. Если недавно их продавали по 90–120 гривен за килограмм, то сейчас цены поднялись до 130–150 гривен. В то же время, ситуация с помидорами остается без изменений — они по-прежнему стоят в пределах 70–100 грн за килограмм.

Сладкий перец за неделю прибавил в цене около 10 гривен. Сейчас его оптовая стоимость колеблется в диапазоне 100–120 грн/кг, тогда как раньше продавцы предлагали его по 90–110 грн/кг.

Незначительные колебания зафиксированы и на рынке свеклы: ценовой коридор чуть-чуть расширился — с 8–9 до 8–10 гривен за килограмм. Остальные овощи из так называемого борщового набора сохранили предварительные цены. В частности, картофель и дальше продается по 9–12 грн/кг.

Без изменений осталась и стоимость всех видов капусты. Белокочанную реализуют в пределах 6-10 грн/кг, цветную - по 25-35 грн/кг, а брокколи - по 70-90 грн/кг.

Спокойной в течение недели была и ситуация на фруктовом рынке. Единственным исключением стали мандарины, которые в канун праздников постепенно дорожают из-за роста спроса. Верхний предел цен на них поднялся с 95 до 100 гривен за килограмм, в то время как минимальная стоимость осталась на уровне 65 грн/кг.

В то же время в общем обзоре цен на продукты аналитики обращают внимание на другие тенденции. Так, за год в Украине заметно подорожало сало — его средняя цена выросла на 16% и составляет около 272 гривен за килограмм. Для сравнения, в конце 2024 года оно обошлось в 234 грн/кг, хотя в 2023-м было еще дороже — около 252 грн/кг.

На этом фоне овощи в годовом исчислении, напротив, значительно подешевели благодаря удачному урожаю. Это положительно повлияло и на стоимость традиционных рождественских блюд. В частности, приготовление вареников с капустой стало дешевле почти наполовину, картофель с чесноком подешевел на 40%, а винегрет и постный борщ — примерно на 18%.

