В Україні різко подешевшав популярний овоч: скільки коштує

На українському ринку картоплі спостерігається нове зниження цін: надлишок продукції та невисокий попит змушують виробників переглядати вартість у бік здешевлення. За останній тиждень ціна впала приблизно на 15% і нині коливається в межах 5–11 грн за кілограм.

Такі дані наводять аналітики проєкту EastFruit, зазначаючи, що поточний рівень цін є одним із найнижчих за останні сезони.

Що відбувається на ринку

Фахівці виділяють кілька причин нинішнього зниження вартості:

Погодні умови та зберігання врожаю. Через потепління аграрії активніше виводять залишки продукції на ринок. Частина картоплі зберігається в умовах, що не гарантують довготривалої якості, тому фермери намагаються продати її якомога швидше, аби уникнути втрат.

Низька якість продукції. Значна частина товару належить до некондиції, що додатково тисне на ринок і збільшує пропозицію, яка перевищує попит.

Слабка активність покупців. Попри зниження цін, закупівлі залишаються стриманими: торговельні мережі та гуртові покупці не поспішають формувати запаси, очікуючи ще нижчих цін або появи ранніх овочів.

Порівняно з минулим роком ситуація різко змінилася: нині картопля коштує приблизно на 62% дешевше, ніж у березні 2025-го. Очікування весняного подорожчання поки не виправдалися — ринок залишається профіцитним, а тенденція цін — спадною.

Чи варто чекати зростання цін

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначає, що більшість базових овочів наразі продаються за низькими цінами, подекуди — на рівні собівартості. Середня вартість картоплі, моркви, буряка, цибулі та капусти становить близько 10 грн/кг, а відпускні ціни з господарств — приблизно 6–7 грн/кг.

Експерт пояснює, що у 2025 році аграрії значно розширили площі під овочевими культурами, що призвело до перевиробництва. Водночас попит знижується, зокрема через зменшення купівельної спроможності населення та демографічні фактори.

Попри інфляцію, зростання курсу валют і девальваційні процеси, ціни на базові овочі не підвищуються через надлишкову пропозицію. У короткостроковій перспективі істотного зростання вартості також не очікується, адже фермери змушені розпродавати залишки минулорічного врожаю.

Водночас продукція нового сезону може бути дорожчою через зростання собівартості та скорочення посівних площ. Як зазначає експерт, низькі ціни нині вже впливають на рішення фермерів — багато з них можуть відмовитися від вирощування деяких культур у наступному сезоні.

