В Україні помітно подешевшала земля: названо поточну ціну за гектар

В Україні знизилася ціна на землю сільськогосподарського призначення. У вересні 2025 року середня вартість одного гектара становила 62 011 грн, що на понад 2 100 грн менше порівняно з серпнем.

У 2025 році найбільші ціни на землю спостерігалися у квітні – середня вартість складала 71 876 грн за гектар. Натомість найменші ціни були в березні, коли гектар коштував в середньому 54 599 грн. Про це повідомляє Опендатабот.

Ціни на землю в різних областях України варіюються від 34 239 до 174 078 грн за гектар. Це означає, що вартість одного гектара в найдорощій області перевищує ціну більш ніж п'яти гектарів у найдешевшій.

Найменші ціни зафіксовано в Херсонській області, де гектар коштує в середньому 34 239 грн. Також відносно низькі ціни спостерігаються у таких регіонах:

Запорізька обл. – 36 216 грн/га.

Миколаївська обл. – 38 065 грн/га.

Сумська обл. – 38 478 грн/га.

Одеська обл. – 38 836 грн/га.

Дніпропетровська обл. – 39 874 грн/га.

Найвищу вартість в Україні має земля в Тернопільській області, де ціна одного гектара досягає 174 078 грн. Далі йдуть області:

Львівська – середня ціна складає 154 985 грн за гектар.

Івано-Франківська – 126 653 грн/га.

Київська – 103 215 грн/га.

