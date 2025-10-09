В Украине заметно подешевела земля: названа текущая цена за гектар

В Украине снизилась цена на землю сельскохозяйственного назначения. В сентябре 2025 года средняя стоимость одного гектара составляла 62 011 грн, что на более чем 2 100 грн меньше по сравнению с августом.

В 2025 году самые высокие цены на землю наблюдались в апреле – средняя стоимость составляла 71 876 грн за гектар. Зато самые низкие цены были в марте, когда гектар стоил в среднем 54 599 грн. Об этом сообщает Опендатабот.

Цены на землю в разных областях Украины варьируются от 34239 до 174078 грн за гектар. Это означает, что стоимость одного гектара в самой дорогой области превышает цену более пяти гектаров в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсонской области, где гектар стоит в среднем 34239 грн. Также относительно низкие цены наблюдаются в следующих регионах:

Запорожская обл. – 36 216 грн/га.

Николаевская обл. – 38 065 грн/га.

Сумская обл. – 38 478 грн/га.

Одесская обл. – 38 836 грн/га.

Днепропетровская обл. – 39 874 грн/га.

Наивысшую стоимость Украины имеет земля в Тернопольской области, где цена одного гектара достигает 174 078 грн. Далее следуют области:

Львовская – средняя цена составляет 154985 грн за гектар.

Ивано-Франковская – 126 653 грн/га.

Киевская – 103 215 грн/га.

