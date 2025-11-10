Поблизу Малайзії перекинулись човни з мʼянмськими біженцями: загинули сотні людей

Біля узбережжя Малайзії тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після того, як перекинулися човни з біженцями-рохінджа, які прямували з М’янми. На трьох суднах перебувало близько 300 осіб.

Про це повідомляють The Telegraph, Reuters. За інформацією Малайзійського морського агентства з питань правопорядку (MMEA), один із човнів затонув ще в четвер. У суботу рятувальники виявили тіло жінки, а наступного дня — ще шістьох загиблих. Після цього операцію тимчасово призупинили, плануючи відновити її у понеділок.

Пошуки розгорнули після повідомлень про людей, що дрейфують у морі. Район пошуку охопив приблизно 170 квадратних морських миль у Малаккській протоці. За попередніми даними, мігранти вирушили з міста Бутідаунг у штаті Ракхайн, де триває збройний конфлікт на етнічному ґрунті.

У MMEA пояснили, що спочатку всі пасажири були на одному великому судні, але згодом їх пересадили на три менші човни — приблизно по сто осіб на кожен. Імовірно, це зробили, щоб уникнути виявлення під час підходу до берегів Малайзії. Перший адмірал агентства Ромлі Мустафа заявив, що існує велика ймовірність виявлення нових тіл.

Ця трагедія стала ще одним епізодом у затяжній кризі, пов’язаній із переслідуванням мусульманської меншини рохінджа у М’янмі. Регіон Ракхайн роками залишається осередком насильства та гуманітарних проблем.

Після масштабних військових репресій 2017 року, які ООН назвала "класичним прикладом етнічної чистки", понад 1,3 мільйона рохінджа були змушені тікати до переповнених таборів у сусідньому Бангладеш.

За даними УВКБ ООН, лише з початку цього року приблизно 5 200 біженців рохінджа вирушили у небезпечні морські подорожі, намагаючись дістатися безпечніших країн. Майже 600 людей із них вважаються зниклими безвісти або загиблими.

М’янма перебуває у стані громадянської війни з лютого 2021 року, коли військові під проводом Мін Аун Хлайна здійснили переворот і повалили уряд Аун Сан Су Чжі. Відтоді, за оцінками правозахисних організацій, дії хунти призвели до загибелі понад 7 300 людей.

