Вблизи Малайзии перевернулись лодки с мьянмскими беженцами: погибли сотни людей

У побережья Малайзии продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после того, как опрокинулись лодки с беженцами-рохинджами, следовавшими из Мьянмы. На трех судах находились около 300 человек.

Об этом сообщают The Telegraph, Reuters . По информации Малайзийского морского агентства по вопросам правопорядка (MMEA), одна из лодок затонула еще в четверг. В субботу спасатели обнаружили тело женщины, а на следующий день еще шестерых погибших. После этого операцию временно приостановили, планируя возобновить ее в понедельник.

Поиски развернули после сообщений о дрейфующих в море людях. Район поиска охватил примерно 170 квадратных морских миль в Малакском проливе. По предварительным данным, мигранты отправились из города Бутидаунг в штате Ракхайн, где продолжается вооруженный конфликт на этнической почве.

В MMEA объяснили, что сначала все пассажиры были на одном крупном судне, но впоследствии их пересадили на три меньшие лодки — примерно по сто человек на каждую. Вероятно, это сделали во избежание обнаружения во время подхода к берегам Малайзии. Первый адмирал агентства Ромли Мустафа заявил, что существует большая вероятность обнаружения новых тел.

Эта трагедия стала еще одним эпизодом в затяжном кризисе, связанном с преследованием мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме. Регион Ракхайн годами остается центром насилия и гуманитарных проблем.

После масштабных военных репрессий 2017 года, которые ООН назвала "классическим примером этнической чистки", более 1,3 миллиона рохинджа были вынуждены бежать в переполненные лагеря в соседнем Бангладеш.

По данным УВКБ ООН, только с начала этого года примерно 5200 беженцев рохинджа отправились в опасные морские путешествия, пытаясь добраться до более безопасных стран. Почти 600 человек из них числятся пропавшими без вести или погибшими.

Мьянма находится в состоянии гражданской войны с февраля 2021 года, когда военные под руководством Мин Аун Хлайна совершили переворот и свергли правительство Аун Сан Су Чжи. С тех пор, по оценкам правозащитных организаций, действия хунты привели к гибели более 7300 человек.

