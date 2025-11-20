'Зимова допомога' від Зеленського: яка категорія українців не має на неї права

В Україні родини з дітьми отримають одноразову допомогу у 6,5 тис. грн у межах державної програми "Зимова підтримка". Ця ініціатива є частиною урядової програми фінансової допомоги "Тепла зима" і передбачає підтримку окремих категорій населення у зимовий період.

Допомога надається дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також вихованцям прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю. Про це пише Новини.LIVE.

Право на виплату мають також особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, неповнолітні діти із малозабезпечених сімей та самотні пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Водночас ті, хто бере участь у пілотному проєкті з надання базової соціальної допомоги, не можуть отримати разову виплату у 6,5 тис. грн. У рамках цього проєкту членам родини щомісяця нараховують фіксовану суму: 4,5 тис. грн для уповноваженого представника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I–II груп, а також 3,15 тис. грн для інших членів сім’ї. Допомогу призначають на шість місяців із можливістю подальшого автоматичного продовження.

Виплату "Зимової підтримки" перераховуватимуть на спеціальні "Дія.Карти", які родини мають оформити заздалегідь, наприклад через застосунок "Приват24". Додатково подавати заяви чи звертатися до установ не потрібно. Кошти не можна знімати готівкою чи переказувати, але їх дозволено використовувати протягом 180 днів на придбання одягу, взуття та ліків.

