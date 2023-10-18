У країні повністю регламентована система медичного полісу як для громадян, так і для приїжджих. Якщо ви розглядаєте Польщу як країну для проживання або маєте намір провести там відпустку, рекомендуємо ознайомитися із системою медичного страхування, щоб у разі чого не потрапити в халепу з оплатою медичних послуг. Все, що потрібно знати про медичне страхування перед поїздкою до наших найближчих сусідів, читайте далі.

Правила медичного страхування

Національний фонд охорони здоров'я NFZ - орган, який відповідає за медичне страхування у Польщі на державному рівні. Поліс покриває вартість відвідування лікаря, лікування та перебування у державній лікарні, а також вартість деяких препаратів. При цьому за вагітність та пологи потрібно платити самостійно, незалежно від наявності страховки.

У Польщі існує 3 види медичного страхування:

Обов'язкова - це та ж державна страховка, внески на яку стягуються автоматично. Добровільна - належить до частини державної страховки, яка оформляється у NFZ, однак відрахування відбуваються за добровільним договором. Приватна страховка, якою займаються приватні страхові компанії.

За законодавством країни, ви маєте право на медичні послуги, якщо застраховані обов'язковим чи добровільним медичним страхуванням та є громадянином держави-члена Європейського Союзу чи Європейської асоціації вільної торгівлі.

Якщо у вас немає громадянства в цих країнах, для отримання медичних послуг має бути робоча віза; дозвіл на тимчасове проживання; постійний дозвіл на проживання або дозвіл на проживання для довгострокового резидента ЄС. Якщо у вас є статус біженця або дозвіл на проживання з гуманітарних причин, ви також можете користуватися медичними послугами. Громадяни Польщі, ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі із пенсійною страховкою, страховкою з інвалідності, а також соціальним страхуванням фермерів також мають право на безкоштовну медицину.

Обов'язкове медичне страхування

Обов'язкова медична страховка списується автоматично та не залежить від вашого бажання, якщо ви належите до таких категорій:

- іноземці та члени його сім'ї з офіційною роботою;

- безробітні з оформленою фінансовою допомогою;

- приїжджі зі статусом біженців;

- ув'язнені та священнослужителі;

- військовослужбовці, а також ті, хто проходить військову підготовку;

- депутати, сенатори, судді, прокурори та народні засідателі;

- студенти;

- решта громадян ЄС.

Обов'язкове медичне страхування стягується у відсотках від офіційного заробітку. Пільговики оплачують конкретну суму на місяць. Саме роботодавці зобов'язані щомісяця перераховувати гроші у ZUS. За пільгову категорію людей сплачують держструктури, вираховуючи певну суму із соціальних виплат.

Добровільне страхування: оптимально для студентів та тих, хто працює неофіційно

Якщо у вас немає обов'язкового медичного страхування, однак ви мешкаєте в Польщі, ви можете отримати страховку добровільно. Для цього необхідно подати письмову заяву до Національного фонду охорони здоров'я NFZ. На підставі цієї заяви фонд укладе з вами договір. Добровільне медичне страхування діє з дати, зазначеної в договорі, до дати його розірвання. Дія страхування припиниться, якщо ви не сплатите страховий внесок, який потрібно вносити протягом місяця. До цього виду медичної страховки здебільшого вдаються студенти, а також ті, хто офіційно не працює. Вони самостійно її оформлюють та оплачують. Вартість добровільного страхування залежить від сфери діяльності, студенти вносять близько 50 злотих щомісяця.

Як застрахувати членів сім'ї?

Один із основних бонусів державного страхування в тому, що ви можете об'єднати у поліс членів своєї сім'ї. Ваші рідні можуть отримувати ті ж медичні послуги, що й ви, причому безкоштовно. Це поширюється на:

ваших дітей;

прийомну дитину;

онука;

дитину-іноземця, для якої ви є законним опікуном;

дитини з іншої країни, для якої ви є прийомною сім'єю або яка проживає у вашій сім'ї;

ваш чоловік чи дружина;

родичі по висхідній лінії (батьки, бабусі та дідусі), які живуть з вами в одному будинку.

Дитина може бути застрахована як член сім'ї віком до 18 років. Для учнів у школі, університеті чи докторантурі закон має чинність до 26 років. Діти з інвалідністю мають право на медичну страховку разом із батьками без вікових обмежень.

Щоб зареєструвати члена сім'ї для медичного страхування, потрібно повідомити платника ваших внесків про всіх членів сім'ї, яким необхідно стати на облік протягом 7 днів. Це також можна зробити самостійно, подавши заяву в формі ZUS ZCNA.

Основа для розрахунку внесків медичного страхування

Основою для розрахунку внесків на медичне страхування, тобто сумою, з якої зачисляють внесок за цим полісом, є пенсійний фонд працівників та страхування щодо інвалідності. Перед розрахунком внеску на медичну страховку базис нарахування зменшується на суми внесків за пенсійним фондом та страхування за інвалідністю.

Щодо підприємницької діяльності, то база визначення внесків визначається залежно від форми оподаткування.

Якщо платник податків використовує шкалу оподаткування або сплачує податок від підприємницької діяльності лінійним методом, основою розрахунку внеску є дохід за попередній місяць. Якщо він використовує податкову картку, основою є мінімальна заробітна плата. Для інших підприємців основою розрахунку внеску є сума середньої заробітної плати за четвертий квартал, включаючи виплати з прибутку.

У священнослужителів, студентів духовних семінарій та послушників свої правила:

Якщо священнослужитель сплачує прибутковий податок або єдиний податок на доходи священнослужителів, то основою розрахунку його внесків на медичну страховку є його пенсійні внески та внески на страхування по інвалідності. Якщо священнослужитель не є платником прибуткового податку з населення або єдиного податку на доходи священнослужителів, основою розрахунку його внеску на медичне страхування є сума, яка відповідає розміру допомоги по догляду.

Сума страхового внеску та фінансування медичного страхування

У Польщі щомісячний внесок на медичну страховку складає 9% від прибутку. Загальний принцип фінансування внесків медичного полісу полягає в тому, що застрахована особа/підприємець здійснює внески з власних коштів, що становить 9% його доходу.

Для тих, хто отримує соціальну виплату з безробіття, внесок на медичне страхування розраховується, стягується з цих виплат та виплачується районним бюро праці.

За безробітних, які не отримують допомоги, медичну страховку оплачує служба зайнятості. Медичний поліс батьків, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, оплачує роботодавець із державного бюджету.

Медична страховка є невід'ємною частиною системи охорони здоров'я в Польщі, як і в усій Європі. Досвід європейців показує: страховка дозволяє зручно, безпечно та без зайвих витрат отримувати медичну допомогу навіть в екстремальних випадках. Щомісячні внески розраховані так, щоб їх міг дозволити собі кожен мешканець країни, незалежно від діяльності та доходів. Незважаючи на наявність обов'язкової форми страховки, яка насамперед стосується роботодавців, завжди можна обрати тимчасову добровільну страховку чи поліс у приватних компаніях.