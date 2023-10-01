5 ризиків татуювань, про які не розкажуть у салоні

Вони мають сакральний зміст, дивовижні форми й не менш оригінальний зміст. Татуювання - це найчастіше данина моді та бажання мати ефектний малюнок на тілі. Наше тіло по-справжньому прикрашає не тату, а здоров'я, - вважають лікарі. Якщо ви вирішили набити тату на всю руку, не читайте це далі - ви можете передумати.

Чому татуювання не вітається в медицині?

Коли імунітет у шоці: алергія

Побачити літню людину в татуюваннях - завдання не з простих, адже поціновувачі образотворчого мистецтва на тілі рідко доживають до похилого віку, - кажуть лікарі. Велика кількість татуювань на тілі має незворотні наслідки. Перш ніж ви наважитеся на цей сміливий у всіх сенсах крок, ви маєте усвідомлювати, що навіть найменше татуювання - це ризик для здоров'я.

Алергія – перше, що називають лікарі, говорячи про наслідки татуювань:

"Якщо ви думаєте, що це незначний висип чи кропив'янка, ви надто гарної думки про татуювання. Це найсерйозніші алергічні реакції, включаючи аутоімунні захворювання. А якщо у вас ще й генетична схильність до них, то тату стане потужним тригером для їх виникнення", - стверджує лікар анестезіолог-реаніматолог, Віктор Литвиненко.

Особливо небезпечні різнокольорові татуювання, які наразі дуже популярні. Справа в тому, що у фарбах для татуювань використовують різноманітний пігмент: зелений, червоний, синій. Це досить агресивні хімічні речовини. Наприклад, зелений пігмент – це дихромат, синій – кобальт, жовтий – кадмій, червоний – це ртутна сіль, – говорить лікар.

"А тепер уявіть, що ці хімічні речовини постійно взаємодіють із вашим організмом, активуючи щоразу імунну систему та змушуючи її атакувати. Наш імунітет сприймає ці елементи як чужорідний агент". Якщо ви маєте схильність до аутоімунних захворювань, вони можуть з'явитися через кілька місяців або років після того, як ви прикрасили своє тіло татуюванням. Коли починається аутоімунний процес, людині вкрай складно допомогти.

Татуювання та рак шкіри

Татуювання може приховати рак шкіри, який за статистикою зустрічається у кожного 10-го пацієнта з онкологією. Якщо, наприклад, на місці татуювання виникла якась родимка, її неможливо перевірити, оскільки рак шкіри діагностується за допомогою специфічної пігментації. А за наявності штучного барвника захворювання неможливо розпізнати.

"У Німеччині був клінічний випадок, коли чоловік із підозрою на рак шкіри відмовився від досліджень. Пацієнт вирішив видалити всі свої татуювання за допомогою лазерного шліфування, у результаті все закінчилося раком всієї поверхні шкіри", - згадує лікар Литвиненко.

Порушення потовиділення: як бути з токсинами?

Відомо, що шкіра – це найбільший орган у нашому організмі, й одна з її основних функцій – видільна. Вона забезпечується за допомогою потових та сальних залоз. Щодня у людини виділяється в середньому близько 300-1000 мл поту, з яким із організму також виходять небезпечні токсини.

"Тільки уявіть, як татуювання на спині, нозі чи на будь-якій іншій ділянці тіла може порушити потовиділення, а разом із ним і циркуляцію рідини в організмі та виведення токсинів через потові залози", - підкреслює лікар.

Чому від тату помирають? Високий ризик сепсису

Навіть через кілька місяців після нанесення тату є високий ризик отримати бактеріальне зараження, - стверджують лікарі. У медицині описаний клінічний випадок: через кілька тижнів після нанесення татуювання чоловік купався в морі та підхопив інфекцію. Це призвело до смерті протягом 2 місяців: "У пацієнта почався генералізований сепсис - зараження крові, у якому бактерії потрапляють у кров. Цей процес майже неможливо зупинити, оскільки бактерії вкрай швидко атакують організм через весь кровообіг", - зазначає анестезіолог.

Ускладнення під час МРТ

Іноді татуювання або перманентний макіяж можуть викликати набряк, печіння та навіть опік в уражених ділянках шкіри під час магнітно-резонансної томографії (МРТ). Лікарі пояснюють це тим, щодо складу пігментів для татуювань входить метал, який може викликати опік під час процедури. Механізм МРТ функціонує в такий спосіб, що магнітна котушка притягує до себе метал: у даному випадку - ділянка вашої шкіри з татуюванням, що й призводить до опіку.

Гарне тіло – це не татуювання, – впевнені лікарі. Естетично гармонійне, здорове тіло - це рельєфність та сила м'язів, це здорова вага, рівна постава й, зрештою, ваше гарне самопочуття. Цього можна досягти у будь-якому віці, - стверджують експерти. Щоб мати гарне та здорове тіло, варто трохи попрацювати, познайомившись зі своїм організмом й почавши дбати про нього.