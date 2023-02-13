5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вас довго не буде вдома

Відлучатися з дому на деякий час, залишаючи квіти доводилося, мабуть, кожному. За час своєї відсутності ми переживаємо за своїх улюбленців, адже вони будуть без нагляду. Кожен шукає свій вихід із ситуації, залежно від термінів відрядження чи відпустки. Хтось залишить ключі від квартири сусідці чи родичам з проханням вчасно полити, але багато хто не має такої можливості або просто не довіряє в такому педантичному питанні недосвідченій людині. Тому сьогодні ми розповімо про 5 дієвих способів, які допоможуть зберегти ваші рослини зволоженими.

Отже, щоб вирішити питання з поливом квітів при від'їзді на кілька днів, треба якось влаштувати їм автоматичне зволоження. Зараз у продажу є спеціальні системи автоматичного поливу, але можете зробити все і своїми руками. Всі способи дають позитивний результат, але треба до кожної квітки підходити індивідуально, адже хтось любить рясний полив, а хтось навпаки, категорично проти, щоб його заливали.

Попередньо квіти треба підготувати:

Видалити зів'ялі бутони, щоб вони не забирали зайву вологу.

Забрати квіти з вікон і незалежно від їх переваг світла поставити в затінене місце.

Усі методи потрібно випробувати заздалегідь, щоб відкоригувати та зрозуміти який краще для поливу.

У день від'їзду добре полити квіти.

Спосіб перший

Рослини рясно поливають, так щоб земляний ком повністю просочився водою. Якщо горщики глиняні, то кожен горщик бажано обернути мохом, який також ґрунтовно зволожують. Можна також помістити глиняний горщик у пластмасовий, більшого розміру, а простір між стінками горщика засипати змоченим керамзитом. У пластмасових горщиках ґрунт зверху прикривається вологим мохом чи керамзитом. Политі рослини ставляться на піддони або широкі тази з водою, без блюдечок, так, щоб нижня частина горщика опинилася у воді. Рослини, які категорично не переносять коли "ноги у воді" – залишають на блюдечках, а воду, що стекла після поливу, зливають. Такий спосіб дієвий, якщо рослини залишаються на 7-10 днів і якщо рослин багато.

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Спосіб другий

Стане в нагоді, якщо рослин не багато, а також, якщо рослини дуже чутливі до зайвої вологості (як ґрунту, так і повітря). Рослину поливають, так щоб земляний ком просочився водою. Береться пластикова пляшка з водою і тонкою в'язальною спицею (або навпаки товстою голкою, можна і шилом), нагрітій на вогні, в пробці створюють отвір, потім такий же отвір потрібно зробити і на дні пляшки. Пляшка вкопується в горщик з рослиною шийкою вниз на глибину 2-3 см. Вода, що витікає по краплях, зволожуватиме грунт.

Тут є дуже важливий момент – потрібно заздалегідь потренуватися на пляшках у розмірах отворів. Адже може вийти так, що вода витікатиме занадто повільно, або навпаки занадто швидко. Найкраще за деякий час до від'їзду спробувати такий метод на горщику без рослини, наповненому сухою землею.

Спостерігаючи протягом кількох днів як ґрунт наповнюється вологою, ви визначите для себе – підходить такий отвір у пляшці або доведеться його змінити. Коли ви зможете оптимально "налаштувати пляшку" – то проблема поливу під час вашої відсутності буде вирішена раз і назавжди. Тривалість такого поливу залежить від розміру пляшки.

Спосіб третій

З бинта або смужки тканини скручується гніт один кінець якого кладеться на поверхню землі в горщику, а інший опускається в ємність у водою, яка повинна розташовуватися вище за горщик. Тут слід передбачити кількість ґнотів на певний розмір горщика. Так для горщика діаметром 10 см достатньо одного ґнота, а на горщик діаметром 25-30 см знадобиться 3-4 ґнота для достатнього постачання води. Такий спосіб дієвий, якщо рослини залишаються на 7-10 днів.

Спосіб четвертий

Якщо ваші рослини вирощуються в горщиках з хорошими дренажними отворами на денцях, то вам підійде і цей спосіб. На стіл стелиться клейонка (щоб не зіпсувати меблі), на неї – широку смугу будь-якої щільної вовняної тканини (сукно, фетр, стару дитячу ковдру, складений у кілька шарів ватин тощо), попередньо змоченою у воді. На тканину ставляться горщики з уже политими рослинами (звісно без блюдечок). Кінець тканини повинен звисати зі столу і опускатися у велику ємність із водою, поставлену трохи нижче рівня столу із рослинами. Тканина знаходиться весь час у вологому стані та рослини отримують воду через дренажні отвори горщика. Цей спосіб дієвий, якщо рослини залишаються на 10-20 днів.

Спосіб п’ятий

Останній "писк" моди у квітникарстві – гідрогель. Це напівпрозорий полімер у кульках, шматочках чи гранулах. Якщо його намочити у воді на 6-8 годин, він набухає. Потім, насипаний на землю в горщику, поступово віддає вологу у ґрунт. Що й казати – елегантний спосіб поливу рослин на час від'їзду. Але британські вчені встановили, що гідрогель при пересиханні припадає пилом, виділяючи небезпечні токсини, тому дуже надовго залишати квіти з таким методом поливу не варто. Натомість природою давно придуманий абсолютно нешкідливий водяний акумулятор – звичайний мох! Намочіть його у воді та викладіть на поверхню ґрунту у вазоні. Він справно зволожує ґрунт протягом кількох днів.

Який спосіб поливу ви не вибрали б – пробуйте його за кілька днів перед від'їздом, щоб відрегулювати "поливальне обладнання".

Якщо, незважаючи на всі вжиті зусилля, рослина все ж не отримала необхідної кількості води і засохла під час Вашої відсутності, часто досить буде видалити зів'яле листя і потримати горщик в ємності з водою до тих пір, поки не перестануть з'являтися повітряні бульбашки. Потім реанімовану рослину слід поставити в затінок. Через кілька днів вона знову буде випромінювати життєву силу і енергію.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена.

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