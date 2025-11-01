5000 гривень на оплату комуналки: хто з пенсіонерів може отримати

Деяким українським пенсіонерам доступна можливість отримати фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про спеціальну акцію від державного банку "Ощадбанк".

Фінустанова оголосила про старт програми, в межах якої клієнти-пенсіонери можуть претендувати на грошову допомогу розміром 5000 гривень для покриття витрат на комуналку. Про це повідомляє На пенсії.

Отримати таку підтримку можуть пенсіонери, які отримують пенсійні виплати на картки Mastercard від "Ощадбанку". Протягом дев’яти місяців щомісяця розігруватиметься 40 виплат по 5000 гривень.

Отримані кошти можна буде спрямувати на оплату основних комунальних послуг, зокрема:

електроенергії,

газопостачання,

водопостачання,

опалення.

Щоб взяти участь в акції, додаткової реєстрації не потрібно — пенсіонери підключаються автоматично. Єдина умова — здійснювати покупки за допомогою своєї пенсійної картки.

