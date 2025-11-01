5000 гривен на оплату коммуналки: кто из пенсионеров может получить

Некоторым украинским пенсионерам доступна возможность получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о специальной акции от государственного банка "Ощадбанк".

Финучреждение объявило о старте программы, в рамках которой клиенты-пенсионеры могут претендовать на денежную помощь в размере 5000 гривен для покрытия расходов на коммуналку. Об этом сообщает На пенсии.

Получить такую поддержку могут пенсионеры, получающие пенсионные выплаты на карты Mastercard от Ощадбанка. В течение девяти месяцев ежемесячно будет разыгрываться 40 выплат по 5000 гривен.

Вырученные средства можно будет направить на оплату основных коммунальных услуг, в частности:

электроэнергии,

газоснабжение,

водоснабжение,

отопление.

Чтобы принять участие в акции, дополнительной регистрации не требуется – пенсионеры подключаются автоматически. Единственное условие – совершать покупки с помощью своей пенсионной карты.

