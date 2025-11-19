Адміністрація Трампа таємно розробляє з рф мирний план припинення війни в Україні - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде непублічні переговори з Росією щодо створення нового плану припинення війни в Україні. Посилаючись на джерела серед американських і російських чиновників, видання зазначає, що цей план включає 28 пунктів і виник після того, як Трампу вдалося просунути домовленості щодо Гази.

За інформацією Axios, документ поділений на чотири ключові блоки: врегулювання ситуації в Україні, гарантії безпеки, питання європейської безпеки та майбутні відносини США з Україною й Росією. Водночас видання підкреслює, що залишається незрозумілим, як саме план пропонує вирішувати суперечливі питання — зокрема, хто контролюватиме території на сході України, де російські війська хоч і просуваються, але займають значно менше, ніж вимагає Кремль.

Керівником роботи над документом є посланець Трампа Стів Віткофф. Він уже детально обговорив план із російським представником Кирилом Дмитрієвим, який керує Російським фондом прямих інвестицій і бере участь у дипломатичних переговорах. Дмитрієв розповів Axios, що зустріч із Віткоффом та іншими представниками команди Трампа тривала три дні під час його візиту до Маямі наприкінці жовтня.

При цьому Віткофф мав зустрітися в Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським, але поїздку відклали. Українські та американські посадовці підтверджують, що Віткофф обговорював план також із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Українська сторона визнає, що "знає про роботу американців над якоюсь ініціативою".

Представник Білого дому заявив Axios, що Трамп наполягає: настав час зупинити війну й домовитися про її завершення, і для цього необхідно проявити гнучкість. Дмитрієв пояснив, що основою для плану є принципи, які Трамп і Володимир Путін попередньо обговорили ще в серпні на Алясці. За його словами, ідеться не лише про припинення війни, а й про ширшу концепцію довгострокової безпеки в Європі та відновлення відносин між США і Росією.

Російський представник додав, що готується письмова версія документу для наступної зустрічі Трампа і Путіна, яку планують провести в Будапешті. Він також наголосив, що ці напрацювання не пов’язані з британською ініціативою щодо "мирного плану за зразком Гази", який, на його думку, не враховує позицію Москви.

За словами Дмитрієва, США вже намагаються донести свої аргументи до України та європейських партнерів, тоді як Росія, за його твердженням, продовжує просуватися на фронті. Американські чиновники підтвердили, що Білий дім уже інформує європейських союзників про новий підхід, хоча Україну поки офіційно не залучили. Вашингтон вважає, що згодом зможе включити і Київ, і європейські столиці до процесу формування остаточного варіанту плану.

Американська сторона переконана, що нинішній момент є сприятливим для просування цієї ініціативи, але наголошує: усі учасники мають діяти прагматично та реалістично.

