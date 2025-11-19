Администрация Трампа тайно разрабатывает из России мирный план прекращения войны в Украине - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа ведет непубличные переговоры с Россией по поводу создания нового плана прекращения войны в Украине. Ссылаясь на источники среди американских и российских чиновников, издание отмечает, что этот план включает 28 пунктов и возник после того, как Трампу удалось продвинуть договоренности по Газе.

По информации Axios, документ поделен на четыре ключевых блока: урегулирование ситуации в Украине, гарантии безопасности, вопросы европейской безопасности и будущие отношения США с Украиной и Россией. В то же время, издание подчеркивает, что остается непонятным, как именно план предлагает решать противоречивые вопросы — в частности, кто будет контролировать территории на востоке Украины, где российские войска хоть и продвигаются, но занимают гораздо меньше, чем требует Кремль.

Руководителем работы над документом является посланец Трампа Стив Виткофф. Он уже подробно обсудил план с российским представителем Кириллом Дмитриевым, управляющим Российским фондом прямых инвестиций и участвующим в дипломатических переговорах. Дмитриев рассказал Axios, что встреча с Виткоффом и другими представителями команды Трампа длилась три дня во время его визита в Майами в конце октября.

При этом Виткофф должен был встретиться в Турции с президентом Украины Владимиром Зеленским, но поездку отложили. Украинские и американские чиновники подтверждают, что Виткофф обсуждал план также с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Украинская сторона признает, что "знает о работе американцев над какой-либо инициативой".

Представитель Белого дома заявил Axios, что Трамп настаивает: пора остановить войну и договориться о ее завершении, и для этого необходимо проявить гибкость. Дмитриев объяснил, что основой для плана есть принципы, которые Трамп и Владимир Путин предварительно обсудили еще в августе на Аляске. По его словам, речь идет не только о прекращении войны, но и о более широкой концепции долгосрочной безопасности в Европе и возобновлении отношений между США и Россией.

Российский представитель добавил, что готовится письменная версия документа для предстоящей встречи Трампа и Путина, которую планируют провести в Будапеште. Он также подчеркнул, что эти наработки не связаны с британской инициативой по "мирному плану по образцу Газы", который, по его мнению, не учитывает позицию Москвы.

По словам Дмитриева, США уже пытаются донести свои аргументы до Украины и европейских партнеров, в то время как Россия, по его утверждению, продолжает продвигаться на фронте. Американские чиновники подтвердили, что Белый дом уже информирует европейских союзников о новом подходе, хотя Украину пока официально не привлекли. Вашингтон считает, что впоследствии сможет включить и Киев, и европейские столицы в процесс формирования окончательного варианта плана.

Американская сторона убеждена, что нынешний момент благоприятен для продвижения этой инициативы, но подчеркивает: все участники должны действовать прагматично и реалистично.

