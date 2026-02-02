Актуально у період тривалих відключень світла та опалення: як зігрітись без електрики та газу
Російські удари по енергетичній інфраструктурі роблять опалювальний сезон 2026 року одним із найскладніших в історії України. Довготривалі відключення світла вже стали реальністю, тому важливо заздалегідь знати, як зігрітися без електрики та централізованого опалення.
Не всі методи комфортні чи дешеві, але вони дозволяють вижити в умовах, коли газ і світло можуть бути відсутніми годинами чи днями. Про це пише Уніан.
Скільки часу можна протриматися без обігріву
У середньому добре утеплений будинок або квартира втрачає тепло за 6–12 годин (залежно від температури на вулиці та якості утеплення). Якщо не вживати заходів — температура всередині швидко падає до вуличної. Тому ключові задачі: зберегти тепло тіла та максимально уповільнити втрату тепла приміщенням.
Найефективніші та доступні способи обігріву без світла й газу
- Обігрівачі з акумулятором (USB-обігрівачі) Компактні пристрої, які заряджаються від повербанка або розетки. Потужність невелика (5–15 Вт), тому вони не зігрівають цілу кімнату, але локально створюють комфорт.
- Електрошарфи, шкарпетки, рукавички, пледи-пончо з підігрівом.
- Плюси: дешево (від 300–800 грн), працюють 4–10 годин від хорошого повербанка.
- Мінус: не замінять повноцінне опалення, лише допомагають зігріти тіло.
- Хімічні грілки (одноразові або багаторазові) Після активації (контакт з повітрям або струшування) виділяють тепло 6–12 годин.
- Кишенькові — для рук, шиї, ніг.
- Великі — для спини, живота чи ніг (взуття).
- Плюси: не потребують зарядки, коштують 20–100 грн за штуку, популярні серед військових і туристів.
- Мінус: одноразові — витратний матеріал.
- Портативна зарядна станція + електрообігрівач Найзручніший і найефективніший спосіб для тривалих відключень.
- Станція від 2 кВт·год + невеликий керамічний обігрівач 500–800 Вт.
- Плюси: можна зігріти кімнату на 4–8 годин (залежно від ємності станції).
- Мінус: найдорожчий варіант (станція від 25–60 тис. грн + обігрівач). Рекомендація: обирайте станцію з LiFePO4-акумулятором і чистою синусоїдою, щоб техніка працювала стабільно.
- Газові та парафінові обігрівачі (тільки в крайньому разі)
- Газові на балонах (портативні пальники з картриджами).
- Парафінові/гасові обігрівачі.
- Плюси: потужне тепло без електрики.
- Мінуси:
- спалюють кисень → потрібне постійне провітрювання;
- виділяють чадний газ → ризик отруєння;
- висока пожежонебезпека. Використовуйте тільки в добре провітрюваному приміщенні, з датчиком чадного газу та ніколи не залишайте без нагляду.
Додаткові способи зберегти тепло в квартирі
- Заклейте вікна теплоізоляційною плівкою або пухирчастою плівкою (економія до 30% тепла).
- Повісіть щільні штори або ковдри на вікна та двері.
- Закрийте щілини під дверима валиками з ковдр або рушників.
- Спіть у спальнику або під кількома ковдрами (температура тіла 36–37 °C — найкраще джерело тепла).
- Зігрівайтеся грілками з гарячою водою (пляшки 1–2 л).
- Одягайте термобілизну, шерстяні шкарпетки, шапку вдома — 70% тепла втрачається через голову та ноги.
Поради щодо безпеки
- Ніколи не використовуйте газові плити, свічки чи мангали для обігріву приміщення — це прямий шлях до отруєння чадним газом або пожежі.
- Якщо використовуєте будь-який обігрівач — забезпечте вентиляцію та датчик чадного газу.
- Тримайте повербанк і акумулятори подалі від джерел тепла та води.
- Не залишайте працюючі пристрої без нагляду.
Реалії зими 2026 року вимагають підготовки. Навіть якщо немає можливості купити потужну зарядну станцію — прості хімічні грілки, USB-одяг з підігрівом і герметизація вікон допоможуть пережити блекаут без серйозного дискомфорту та ризиків для здоров’я.
