Актуально у період тривалих відключень світла та опалення: як зігрітись без електрики та газу

Російські удари по енергетичній інфраструктурі роблять опалювальний сезон 2026 року одним із найскладніших в історії України. Довготривалі відключення світла вже стали реальністю, тому важливо заздалегідь знати, як зігрітися без електрики та централізованого опалення.

Не всі методи комфортні чи дешеві, але вони дозволяють вижити в умовах, коли газ і світло можуть бути відсутніми годинами чи днями.

Скільки часу можна протриматися без обігріву

У середньому добре утеплений будинок або квартира втрачає тепло за 6–12 годин (залежно від температури на вулиці та якості утеплення). Якщо не вживати заходів — температура всередині швидко падає до вуличної. Тому ключові задачі: зберегти тепло тіла та максимально уповільнити втрату тепла приміщенням.

Найефективніші та доступні способи обігріву без світла й газу

Обігрівачі з акумулятором (USB-обігрівачі) Компактні пристрої, які заряджаються від повербанка або розетки. Потужність невелика (5–15 Вт), тому вони не зігрівають цілу кімнату, але локально створюють комфорт. Електрошарфи, шкарпетки, рукавички, пледи-пончо з підігрівом.

Плюси: дешево (від 300–800 грн), працюють 4–10 годин від хорошого повербанка.

Мінус: не замінять повноцінне опалення, лише допомагають зігріти тіло. Хімічні грілки (одноразові або багаторазові) Після активації (контакт з повітрям або струшування) виділяють тепло 6–12 годин. Кишенькові — для рук, шиї, ніг.

Великі — для спини, живота чи ніг (взуття).

Плюси: не потребують зарядки, коштують 20–100 грн за штуку, популярні серед військових і туристів.

Мінус: одноразові — витратний матеріал. Портативна зарядна станція + електрообігрівач Найзручніший і найефективніший спосіб для тривалих відключень. Станція від 2 кВт·год + невеликий керамічний обігрівач 500–800 Вт.

Плюси: можна зігріти кімнату на 4–8 годин (залежно від ємності станції).

Мінус: найдорожчий варіант (станція від 25–60 тис. грн + обігрівач). Рекомендація: обирайте станцію з LiFePO4-акумулятором і чистою синусоїдою, щоб техніка працювала стабільно. Газові та парафінові обігрівачі (тільки в крайньому разі) Газові на балонах (портативні пальники з картриджами).

Парафінові/гасові обігрівачі.

Плюси: потужне тепло без електрики.

Мінуси:

спалюють кисень → потрібне постійне провітрювання;



виділяють чадний газ → ризик отруєння;



висока пожежонебезпека. Використовуйте тільки в добре провітрюваному приміщенні, з датчиком чадного газу та ніколи не залишайте без нагляду.

Додаткові способи зберегти тепло в квартирі

Заклейте вікна теплоізоляційною плівкою або пухирчастою плівкою (економія до 30% тепла).

Повісіть щільні штори або ковдри на вікна та двері.

Закрийте щілини під дверима валиками з ковдр або рушників.

Спіть у спальнику або під кількома ковдрами (температура тіла 36–37 °C — найкраще джерело тепла).

Зігрівайтеся грілками з гарячою водою (пляшки 1–2 л).

Одягайте термобілизну, шерстяні шкарпетки, шапку вдома — 70% тепла втрачається через голову та ноги.

Поради щодо безпеки

Ніколи не використовуйте газові плити, свічки чи мангали для обігріву приміщення — це прямий шлях до отруєння чадним газом або пожежі.

Якщо використовуєте будь-який обігрівач — забезпечте вентиляцію та датчик чадного газу.

Тримайте повербанк і акумулятори подалі від джерел тепла та води.

Не залишайте працюючі пристрої без нагляду.

Реалії зими 2026 року вимагають підготовки. Навіть якщо немає можливості купити потужну зарядну станцію — прості хімічні грілки, USB-одяг з підігрівом і герметизація вікон допоможуть пережити блекаут без серйозного дискомфорту та ризиків для здоров’я.

