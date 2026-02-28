Актуально у період відключень електроенергії: які прилади 'їдять' найбільше 

Високі рахунки за електроенергію залишаються болючою темою для багатьох українських сімей. Деякі побутові прилади споживають стільки струму, що їхня робота може перевищувати витрати звичайного телевізора в десятки разів. За даними фахівців, беззаперечними лідерами "антирейтингу" енергоспоживання стали кондиціонери та електричні духовки.

Про це пише ТСН. Сучасні кондиціонери в активному режимі споживають від 500 до 4000 Вт залежно від потужності та режиму (охолодження чи обігрів). Для порівняння: середній LED-телевізор потребує лише 50–200 Вт. Якщо кліматична техніка працює щодня по кілька годин — особливо в режимі обігріву взимку, — це легко перетворюється на десятки, а то й сотні кіловат-годин на місяць.

Експерти рекомендують кілька простих, але ефективних правил, які дозволяють суттєво зменшити витрати:

вмикайте кондиціонер лише тоді, коли дійсно потрібно, і вимикайте його в порожніх кімнатах регулюйте температуру розумно: зміна цільового значення лише на 1–2 °C значно знижує навантаження на компресор забезпечуйте герметичність приміщення — щільно зачиняйте вікна та двері під час роботи приладу регулярно чистіть фільтри та проводьте технічне обслуговування — забитий пилом кондиціонер споживає на 20–30 % більше повністю вимикайте апарат із розетки під час тривалої відсутності вдома

Не менш енергоємним приладом є електрична духовка. Її потужність зазвичай становить від 2 до 5 кВт. При регулярному використанні (наприклад, 3–4 рази на тиждень по 1–2 години) місячне споживання може сягати 40–90 кВт·год — це в 40 разів більше, ніж витрачає телевізор за той самий період. Високе споживання пояснюється необхідністю швидко нагрівати та підтримувати температуру 180–250 °C.

Більше того, деякі сучасні моделі продовжують споживати електроенергію навіть у режимі очікування — для роботи дисплея, годинника чи функції "відкладений старт".

Щоб економити на духовці, фахівці радять дотримуватися кількох простих звичок:

намагайтеся готувати одразу кілька страв, щоб не вмикати прилад кілька разів на день мінімізуйте втрати тепла — не відкривайте дверцята без крайньої потреби, адже кожне відкриття змушує тен працювати довше вимикайте духовку за 5–10 хвилин до готовності страви — накопиченого тепла вистачить для завершення процесу після використання повністю від’єднуйте прилад від мережі

Загалом кондиціонер та електрична духовка залишаються головними "енергопоглиначами" в українському побуті. Але формування кількох простих звичок раціонального використання техніки здатне зменшити суму в платіжці на десятки відсотків без втрати комфорту.

До речі, в Україні досі поширена думка, що всі прилади обов’язково треба вимикати з розетки, щоб уникнути "фантомного" споживання та пожежонебезпеки. Сучасна техніка здебільшого розрахована на безперервне підключення та в режимі очікування витрачає мінімальну кількість енергії — від 0,1 до 2 Вт.

Фахівці зазначають, що цілодобово підключеними можуть залишатися модеми та Wi-Fi-роутери, системи охорони, пристрої "розумного дому", повербанки на зарядці, зарядні станції, деякі світлодіодні лампи та нічники. Усі ці прилади мають вбудований захист від перегріву та перевантаження, працюють за призначенням або споживають настільки мало, що це не впливає на загальний рахунок.

