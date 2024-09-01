Аномальна спека і кліматичні зміни в Україні: що чекає на врожай у 2040 році

Останнім часом у світі спостерігається різке підвищення температури повітря, і Україна також не залишається осторонь цих змін.

Світлана Краковська, керівниця лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, зазначила, що українці тривалий час не відчували кліматичних змін, пише Економічна правда.

Україна має досить сприятливі кліматичні умови, і саме тому ми були одними з останніх у Європі, хто відчув на собі вплив зміни клімату, що призвело до певного запізнення у нашій адаптації, – підкреслила вона.

Окрім рекордних температур, які все частіше фіксують в різних регіонах України, зросла частота бур, смерчів, повеней і засух, що завдають значних збитків економіці країни. На жаль, ці природні явища в майбутньому лише посилюватимуться.

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Прогнозується, що до 2040 року середньорічна температура в Україні зросте на 1 градус, а до кінця століття – на 2-4 градуси, залежно від обсягів викидів парникових газів. Це означає, що літо ставатиме ще спекотнішим.

Однак підвищення середньорічної температури вплине не лише на літню спеку, а й на зиму. Кількість морозних днів зменшиться, а мінімальні температури будуть вищими, ніж зараз. Узимку кількість опадів значно знизиться.

До 2040 року на Миколаївщині снігу випадатиме на 3,4-12,9 мм менше, у західних областях – на 7,8-45,2 мм, а до кінця століття на Заході України кількість снігу зменшиться на 20 см.

Для України глобальне потепління матиме суперечливі наслідки. З одного боку, тепліший клімат може підвищити родючість земель. Вегетаційний період (з температурами +5 градусів і вище) до 2040 року подовжиться на 10-12 днів, а до кінця століття – на три місяці. Це створить можливість збирати кілька врожаїв за сезон.

З іншого боку, посухи та аномальна спека можуть суттєво ускладнити ведення сільського господарства. Ці фактори можуть змусити агрокомпанії скорочувати свою діяльність у певних регіонах.

Раніше ми розповідали, чому Україна "нагрівається" швидше за інші регіони світу та чим це загрожує.

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