Археологи виявили в Айдахо кам'яні наконечники віком майже 16 тисяч років (фото)

Археологи в Айдахо, США, знайшли вістряні кам'яні інструменти, які датуються приблизно 15 785 роками тому. Це робить знахідку на тисячі років старшими за раніше відомі інструменти.

Дослідження відсуває відомий вік деяких із найдавніших інструментів на континенті та може пролити світло на зв'язки між жителями Азії та Північної Америки в льодовиковий період. Про це пише Gizmodo.

"З наукової точки зору ці відкриття додають дуже важливі подробиці про те, як виглядають археологічні записи найдавніших людей Америки", – сказав Лорен Девіс, археолог з Університету штату Орегон і провідний автор дослідження.

Зазначається, що Пором Купера – це традиційна земля Нез-Персе в Айдахо. На цьому місці виявлено купу обробленого каменю та останків тварин з моменту перших розкопок у середині 20 століття.

Інструменти приблизно того ж віку, що й кам’яні луски та кісткові залишки (раніше виявлені Девісом з іншою командою), які припускають, що на цьому місці жили люди.

"Менші снаряди, встановлені на дротиках, проникатимуть глибоко та завдадуть величезної внутрішньої шкоди. Ви можете полювати на будь-яку відому нам тварину з такою зброєю", – сказав Девіс.

Раніше у Туреччині археологи розкопали другий храм урартського царя Менуа та залишки гробниці.

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