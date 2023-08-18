Археологи знайшли у Мексиці людське жертвоприношення 600 року нашої ери

Група експертів з Мексики знайшла давнє поховання, яке проливає світло на складний ритуал майя, пов'язаний з жертвоприношеннями.

Нещодавно археологи відкопали місце жертвоприношення в стародавньому місті майя під назвою Ель-Тігре, яке знаходиться в мексиканському штаті Камече. Дієго Прієто Ернандес, керівник Національного інституту антропології та історії (INAH), розповів про це відкриття на пресконференції. Він також поділився використанням технології "Promeza" для глибшого розуміння минулого.

Про це пише Greek reporter.

У похованні були знайдені людські останки в хорошому стані. Це поховання має зв'язок з пізньокласичним періодом майя, близько 600-800 років нашої ери. Прієто Ернандес має намір провести подальші дослідження в лабораторному середовищі для вивчення фізичних характеристик останків та пошуку додаткових артефактів.

Зазначимо, що дослідники проаналізували людські останки та співвіднесли сліди ран із історичними джерелами, в яких описуються 200 церемоній вилучення серця з грудей принесеної в жертву людини. Автори наукової роботи вивчили характер отворів у грудних клітинах, нанесених для видалення серця і крові, щоб визначити, яким чином здійснювалася процедура, і які інструменти застосовували.

Вчені використовували методи судово-медичної експертизи у поєднанні з етноісторичними даними та визначили три методи вилучення серця під час жертвопринесення: розріз безпосередньо під ребрами (субдіафрагмальна торакотомія), між ребрами (міжреберна торакотомія) та відділення грудини (поперечна двостороння).

Серце і кров грали роль "їжі" для божеств, що символізують собою Землю та Сонце. Церемонія була знаком визнання того, що надприродні істоти змушені були жертвувати собою, щоб всесвіт існував.

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Це доповнює загалом 177 доіспанських поховань, виявлених у проєкті "Потяг Мая", який включав археологічні роботи під час будівництва залізничних колій та використання технології "Promeza". Станом на 14 серпня 2023 року INAH зберегла 2 698 об'єктів, включаючи меблі, кераміку та природні елементи, що свідчать про існування древніх поселень на цьому маршруті.

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