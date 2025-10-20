Армія рф атакувала Чернігівщину: є влучання по інфраструктурі, без світла понад 2000 людей (фото)

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Цього разу постраждав об’єкт у Ніжинському районі.

Як повідомили в АТ "Чернігівобленерго", атака спричинила серйозні пошкодження енергооб’єкта, через що близько 2 700 споживачів залишилися без світла.

У компанії наголошують, що масштаби руйнувань значні, проте бригади енергетиків із вечора безперервно працюють над відновленням електропостачання. Їхня мета — якомога швидше повернути електрику всім мешканцям району.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

