Армия РФ атаковала Черниговщину: есть попадания по инфраструктуре, без света более 2000 человек (фото)

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины. В этот раз пострадал объект в Нежинском районе.

Как сообщили в АО "Черниговоблэнерго", атака повлекла за собой серьезные повреждения энергообъекта, из-за чего около 2 700 потребителей остались без света.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

В компании отмечают, что масштабы разрушений значительны, однако бригады энергетиков с вечера непрерывно работают над восстановлением электроснабжения. Их цель – как можно скорее вернуть электричество всем жителям района.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!