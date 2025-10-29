Армія рф атакувала Харківщину: горіло приватне підприємство (фото)

У Чугуєві Харківської області поліція зафіксувала близько шести ударів російських дронів по території приватного підприємства. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомили в поліції Харківщини, увечері 28 жовтня окупанти здійснили удар безпілотниками, ймовірно типу "Герань-2" (російське позначення дронів-камікадзе Shahed), по промисловій зоні міста.

Внаслідок влучань загорівся склад готової продукції. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

