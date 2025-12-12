Армія рф атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру, у частині міста зникло електро та водопостачання (фото)

У ніч на 12 грудня російські окупаційні сили завдали удару по Одесі. Це призвело до пошкодження ключової інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак. "Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне".

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Близько 02:00 кореспонденти "Суспільного" фіксували серію вибухів і пожежу в обласному центрі. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух групи російських ударних безпілотників із Чорного моря курсом на південь Одещини.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!