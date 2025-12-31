Армія рф атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені, серед них - діти, частина міста без тепла та світла (фото)

У ніч проти 31 грудня російські війська здійснили масштабну атаку ударними безпілотниками по Одесі та Одеській області. Унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень цивільна й енергетична інфраструктура, частина обласного центру залишилася без світла, води та опалення, а поранення отримали шестеро людей.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Лисака, через удари в окремих районах міста повністю зникло електро-, водо- та теплопостачання. Обласна влада уточнила, що ворог знову націлювався на об’єкти, які забезпечують життєдіяльність мирного населення.

В одному з населених пунктів області внаслідок влучання дронів спалахнула пожежа на складах логістичної компанії. Пізніше стало відомо про прямі удари по багатоповерхових житлових будинках у двох районах Одеси. В одному з них загорілися квартири, на місцях працювали рятувальники та екстрені служби.

Вранці Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб, серед яких троє дітей. Семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та чотирнадцятирічний хлопець перебувають у стані середньої тяжкості, а 42-річний чоловік зазнав важких поранень. Усіх постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

За інформацією міської військової адміністрації, в частині Одеси й надалі відсутнє електропостачання. На об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, через що деякі мешканці тимчасово залишаються без води та тепла. Місцева влада запевняє, що всі служби працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

