Армія рф атакувала Сумщину дронами: є влучання в обʼєкти інфраструктури

У ніч проти 27 серпня вибухи пролунали одразу в кількох містах України. Спершу їх зафіксували в Харкові, де, за повідомленнями, вибух стався ймовірно за межами міста. Незабаром серію потужних ударів почули мешканці Сум, у деяких районах міста навіть зникло світло.

Після першої години ночі вибухи також підтвердили в Охтирці. Про це повідомили суспільний мовник "Суспільне", начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що російські війська завдали масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. За попередніми даними, жертв немає, однак пошкоджено об’єкти інфраструктури, на місцях працюють аварійні служби.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

