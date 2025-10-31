Армія рф атакувала Суми та Харківщину дронами: є влучання у багатоповерхівку, цивільну, залізничну інфраструктуру, поранено двох людей (фото, відео)

У ніч проти 31 жовтня російські війська атакували Суми ударними дронами, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі міста. Є постраждалі, серед них — діти.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, протягом лише однієї години росіяни скерували по місту десять безпілотників, завдаючи ударів саме по цивільних об'єктах. Внаслідок атаки було уражено дев’ятиповерховий будинок і двоповерхову житлову споруду в різних районах Сум.

Попередньо допомогу надали неповнолітній дівчині та літній жінці, які постраждали в багатоповерхівці. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється, а людям, чиє житло зазнало руйнувань, надають допомогу.

ДСНС повідомила, що після удару по дев’ятиповерхівці загорілися п’ять квартир і сім балконів. Рятувальникам вдалося евакуювати 12 мешканців будинку. У приватному секторі внаслідок атаки загорілися дві господарські будівлі, а вибухова хвиля пошкодила одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільших руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. За попередніми даними, поранені 11 людей, з них четверо дітей.

Представник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка повідомив, що рятувальники працювали під загрозою повторних ударів, що ускладнило гасіння пожеж і евакуацію. Доступ до будинку також був ускладнений через хаотичне паркування автівок.

Крім того, цієї ночі ворог атакував залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині. У Сумах було уражено пасажирське депо, пошкоджено господарські приміщення та рухомий склад. Для рейсу Суми – Київ оперативно подали резервні вагони, тож поїзд вирушив вчасно. У районі Лозової також пошкоджено залізничні об’єкти, через що один із поїздів змушений рухатися об’їзним маршрутом. За наявною інформацією, працівники залізниці встигли перейти до укриттів, постраждалих немає.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

