Армия РФ атаковала Сумы и Харьковщину дронами: есть попадания в многоэтажку, гражданскую, железнодорожную инфраструктуру, ранены два человека (фото, видео)

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Сумы ударными дронами, нанеся удары по гражданской инфраструктуре города. Есть пострадавшие, среди них дети.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров. По его словам, в течение одного часа россияне направили по городу десять беспилотников, нанося удары именно по гражданским объектам. В результате атаки было поражено девятиэтажное здание и двухэтажное жилое сооружение в разных районах Сум.

Предварительно помощь оказали несовершеннолетней девушке и пожилой женщине, пострадавшим в многоэтажке. Информация о других пострадавших уточняется, а людям, чье жилье потерпело разрушения, оказывают помощь.

ГСЧС сообщила, что после удара по девятиэтажке загорелись пять квартир и семь балконов. Спасателям удалось эвакуировать 12 жителей дома. В частном секторе в результате атаки загорелись два хозяйственных здания, а взрывная волна повредила одноэтажный дом на пять квартир. Наибольшие разрушения испытал объект инфраструктуры. По предварительным данным, ранены 11 человек, из них четверо детей.

Представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко сообщил, что спасатели работали под угрозой повторных ударов, что затруднило тушение пожаров и эвакуацию. Доступ к дому также был затруднен из-за хаотической парковки автомобилей.

Кроме того, в эту ночь враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях. В Сумах было поражено пассажирское депо, повреждены хозяйственные помещения и подвижной состав. Для рейса Сумы – Киев оперативно подали резервные вагоны, поэтому поезд отправился вовремя. В районе Лозовой также повреждены железнодорожные объекты, из-за чего один из поездов вынужден двигаться по объездному маршруту. По имеющейся информации, работники железной дороги успели перейти к укрытиям, пострадавших нет.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

