Армія рф атакувала Запоріжжя: є влучання, поранена жінка (фото)

Вранці 30 грудня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя. Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, спалахнула пожежа, також відомо про поранену цивільну.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, удар було завдано по території міста, в результаті чого зазнав пошкоджень об’єкт промислової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, кадри з якої Федоров оприлюднив згодом у соцмережах.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків, розташованих неподалік епіцентру удару. Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих, однак згодом інформацію уточнили.

Як зазначив керівник ОВА, по медичну допомогу звернулася 43-річна жінка. За попередніми даними лікарів, у неї зафіксовано осколкове поранення.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

